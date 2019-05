DJI Mavic 2 Pro e DJI Mavic 2 Zoom in offerta lampo con coupon sconto

Disponibili due offerte imperdibili per gli amanti dei droni: i due testa di serie a livello consumer di DJI, ovvero il Mavic 2 Pro e il Mavic 2 Zoom, sono in offerta grazie a due coupon sconto che faranno la gioia di chi punta all’acquisto risparmiando il più possibile.

I due droni hanno bisogno di poche presentazioni. Mavic 2 Pro è il primo drone al mondo che integra una fotocamera Hasselblad, per una qualità dell’immagine oltre ogni immaginazione, con prestazioni di luce e colore superiori.

Fra le specifiche tecniche ricordiamo il sensore CMOS da 1 pollice con un profilo colore Dlog-M a 10 bit, e in grado di acquisire scatti aerei da 20 megapixel utilizzando la tecnologia Hasselblad Natural Color Solution (HNCS). L’obiettivo sfrutta un’apertura regolabile da f/2.8-f/11.

Primato anche per il Mavic 2 Zoom, drone che con il suo sensore CMOS da 1/2,3 pollici, è il primo drone consumer pieghevole di DJI dotato di zoom ottico (24-48 mm), che combinato a è grado di simulare un teleobiettivo da 96 mm che cattura video senza perdita di dati in piena risoluzione HD.

Il drone scatta foto da 12 megapixel o sfrutta la nuova funzione Super Risoluzione che utilizza lo zoom ottico per acquisire automaticamente e combinare fra loro nove foto insieme per un’immagine altamente dettagliata da 48 megapixel, rendendola un’opzione ideale per la fotografia di paesaggi.

I due droni hanno poi in comune molte altre caratteristiche e funzionalità avanzate nelle riprese video e negli scatti fotografici, che li rendono al momento il non-plus-ultra nel mercato dei droni consumer. L’offerta è dunque particolarmente succulenta per chi vorrà affrontare l’estate pilotando uno dei due migliori droni del momento.

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Zoom

