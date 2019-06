Fatevi il drone per il prossimo viaggio: il piccolo DJI Mavic Air svenduto da Amazon a 689€

DJI Mavic Air, il drone per tutti, con uno dei migliori rapporti prezzo-prestazioni oggi sul mercato, lo trovate su Amazon al prezzo più basso: 689 euro.

Come abbiamo scritto in altre occasioni, Mavic Air ha più o meno le stesse prestazioni del Mavic Pro, ma riduce le dimensioni e diventa pieghevole. Pesa appena 430 grammi al decollo e ha dimensioni contenute in 168 × 83 × 49 mm da chiuso, e 168 × 184 × 64 mm con ali spiegate. Il suo grande vantaggio è nel “pacchetto” piccolissimo. Sta in una borsa o uno zaino, ed è quindi l’idea per una vacanza, per fare riprese d’effetto durante un trekking, una gita al lago o al mare (rispettando le regole sui droni…). Può anche essere il un drone per un fotografo che ha necessità di riprendere immagini dall’alto in maniera saltuaria.

Pur essendo un prodotto così piccolo (e nel caso di Amazon anche economico) offre tutte le tecnologie per dare qualità alle immagini:

gimbal stabilizzato a tre assi,

camera 4K a 30 FPS, o 1080P fino a 120 FPS per scatti fino a 32MP

un sensore CMOS da 1/2,3″

obiettivo f/2.8 con distanza focale equivalente a 24 mm

Scatti fino a 12 megapixel

Video 4K a 100 Mbps e in slow motion

modalità HDR

Dal punto di vista degli scatti fotografici ci sono quasi unanimi consensi, specialmente se si considera l’orientamento al popolo degli appassionasti e non dei professionisti. In questa pagina vedete alcuni esempi non editati. Qui altri esempi.

È dato anche sensori per rilevare gli ostacoli, aggirarli con facilità oppure bloccare il volo. Inoltre per la prima volta nella linea droni DJI, in aggiunta alla MicroSD, integra anche una memoria interna da 8GB, utile per memorizzare un discreto numero di scatti fotografici

Dal punto di vista delle prestazioni ci sono due cose da annotare: il raggio di azione, di 4Km, in pratica il massimo che si può pretendere da un drone che non ha un orientamento professionale e quindi non costa di conseguenza, e la velocità, fino 68 km orari in modalità Sport.

Su Internet DJI Mavic Air costa 850 euro (prezzo ufficiale), ma è possibile reperito anche in occasione. cifre più basse. Amazon con 689 euro offre un prezzo assolutamente competitivo con tutti i rivenditori non ufficiali e anche il prezzo più basso in assoluto per ilm rivenditore on line. Da notare che la versione Combo è anche questa al prezzo più basso: 902 euro (invece he 1050 euro) che vi danno tre pacchi batterie, sei eliche di ricambio, hub di ricarica con adattatore per power Bank e borsa per trasporto.