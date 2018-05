DJI Mavic Pro edizione Platinum, il drone pieghevole è in offerta lampo a 929 euro

Rendete indimenticabili le vostre vacanze con DJI Mavic Pro, il drone 4K ripiegabile ora in sconto a 929 euro nell’edizione Platinum, che assicura meno rumore e una autonomia maggiore

Se non volete un semplice drone volante allora date un’opportunità al Mavic Pro di DJI, il più grande produttore al mondo di droni e gimbal professionali per le riprese aeree, utilizzati anche nell’ambito della cinematografia. Al momento è infatti possibile approfittare di un’offerta lampo sulla più performante edizione Platinum scontata a soli 929 euro.

Quello in promozione è il drone 4K smart e ripiegabile di DJI che può essere pilotato anche solo con lo smartphone, caratteristica non comune né alla serie Phantom, né alla linea Inspire. Proprio come il diretto rivale Karma di GoPro è quindi trasportabile in una qualsiasi borsa, anche di piccole dimensioni. Può salire di quota ad una velocità di 64 km all’ora ed il controller assicura un range di volo di ben 7 chilometri con possibilità di visualizzare un flusso streaming a 1080p e di trasmetterlo a questa risoluzione anche in live su Facebook, oltre che su Periscope e YouTube.

Piccolo nelle dimensioni, il drone monta una camera particolarmente performante, capace di catturare video a 4K fino a 30 fotogrammi al secondo oppure registrare a 1080p a 120 fps. Monta un sensore da 12 megapixel, ovviamente posizionato su un gimbal motorizzato a 3 assi, che permette riprese stabilizzate meccanicamente, come nell’intera line up di droni DJI. A livello di autonomia, DJI assicura più di 30 minuti di volo per questo modello Platinum, che potranno ovviamente variare a seconda delle condizioni e dello stile di volo. La speciale edizione in offerta differisce dal Pro classico anche per la migliore silenziosità dei motori in volo e nella colorazione argentata della scocca.

Il prezzo di 929 euro, come dicevamo, è frutto di un’offerta attiva su GearBest e limitata sia nel tempo che nelle scorte. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.