DJI Mic 2 scontato a 249,99€, audio professionale con zero complicazioni

DJI Mic 2 scontato a 249,99€, audio professionale con zero complicazioni

Pubblicità Uno dei microfoni wireless più completi e professionali sul mercato oggi è disponibile a 249,99€ su Amazon invece di 349,99€, con un risparmio netto di 150€. Il DJI Mic 2 è la scelta ideale per chi crea contenuti di alto livello: vlog, interviste, podcast e riprese dinamiche acquistano nuova qualità, grazie a un audio chiaro, stabile e pronto in pochi secondi. Acquistalo ora su Amazon a 249,99€. Il cuore del sistema è composto da due trasmettitori con microfoni integrati, un ricevitore touchscreen OLED e una custodia che funge da caricatore. I trasmettitori si attivano automaticamente all’apertura della custodia, e sono già precollegati: basta indossarli per iniziare subito a registrare. Grazie agli adattatori USB-C e Lightning inclusi, il DJI Mic 2 si collega senza problemi a smartphone, tablet, fotocamere e perfino alla DJI Osmo Pocket o Action senza bisogno del ricevitore. A livello tecnico, offre il massimo: registrazione interna fino a 14 ore, con audio in float a 32 bit che evita distorsioni anche nei picchi improvvisi. L’eliminazione intelligente del rumore garantisce una resa vocale limpida anche in ambienti affollati o rumorosi, mentre la portata fino a 250 metri consente massima libertà in riprese dinamiche. E con un’autonomia complessiva fino a 18 ore, puoi affrontare intere giornate di lavoro senza pensieri. In termini di rapporto qualità/prezzo, questa è una delle offerte più interessanti del momento nel campo audio per chi va vlogging: un microfono professionale completo, firmato DJI. Il prezzo di 249€ e la qualità lo rendendono competitivo anche rispetto a brand storici del settore audio. Per chi lavora con la voce e vuole risultati impeccabili, è il momento giusto per fare il salto di qualità: acquista DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + Custodia di ricarica) a 249,99€ su Amazon. Per chi non ha necessità del secondo microfono per le interviste e vuole utilizzare il singolo microfono collegabile con il ricevitore allo smartphone (iPhone o Android) anche a 250 metri di distanza è disponibile la versione DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) con lo sconto del 27% a soli 159 € invece che 219.

Offerte Speciali Apple Watch 10 ancora più conveniente, prezzo da 329€ Amazon sconta ancora Apple Watch 10. Portate a casa il più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio fino a 130€. Versione da 42mm a solo 329 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.