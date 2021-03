DJI Pocket 2, la mini camera 4K stabilizzata in offerta a 378,20 euro

Il sostituto dell’Osmo Pocket di DJI è in sconto. Presentato lo scorso ottobre, prende il nome di Pocket 2, decretando così la fine del marchio Osmo, da cui ovviamente riprende la filosofia di base: si tratta di una piccola camera 4K, stabilizzata grazie al gimbal a 3 assi, che al momento comprate in offerta su Gearbest a 378,20 euro.

Già a prima vista le differenze con il diretto predecessore sono tangibili. DJI Pocket 2, infatti, è dotato di un sensore più grande da1/1,7 pollici rispetto a quello di 1/ 2,3 dell’originale e con un numero di megapixel più elevato, questa volta 16, anziché 12. L’obiettivo è da 20 mm rispetto ai 26 mm dell’originale e propone un’apertura f1,8 che lascerà entrare più luce rispetto all’ f2.0 del predecessore. La durata della batteria ammonta a 140 minuti e il peso complessivo è di 116 grammi.

C’è il supporto ai video HDR e lo zoom 8X (di cui 4X senza perdita di dati). Pocket 2 permette di registrare fino a 4K a 60 fps (100 Mbit) o ​​fino a 240 fps in FHD. Per coloro che preferiscono le immagini fisse, esiste una modalità ad alta risoluzione per le foto da 64 megapixel anche se non ci sono dettagli specifici su come funzionerà esattamente. C’è anche una modalità “pro” per i più esperti.

Anche il lato audio sembra aver ricevuto un robusto aggiornamento. Ora ci sono quattro microfoni, il doppio rispetto a prima, con il supporto, non solo all’audio direzionale, ma anche con la possibilità di registrare con i microfoni differenti a seconda del soggetto che viene seguito dalla camera. C’è anche una funzione di “zoom” audio.

A livello di accessori c’è anche una custodia di ricarica, una custodia impermeabile e una opzione per collegare un microfono wireless. A livello software, DJI aggiunge la modalità ActiveTrack 3.0, una funzione “Drop Aware” e Fast Wake, dove si può semplicemente toccare il pulsante di registrazione per accendere il Pocket e iniziare subito a registrare. Infine, c’è anche una nuova modalità Storia che include movimenti della fotocamera preimpostati, profili colore e musica.

Come dicevamo, DJI Pocket 2 è attualmente in sconto su Gearbest a 378,20 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.