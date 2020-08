DJI Ryze Tello, il drone più economico di DJI in versione iRon Man a 70 euro in offerta

Se siete alla ricerca di un drone perfetto per poter iniziare e volete puntare al meglio, non c’è scelta migliore del DJI Ryze Tello, il drone più economico di DJI, perfetto per chi vuole provare l’ebrezza del volo ad un prezzo contenuto, portandosi a casa un prodotto di qualità.

Dalla forma particolarmente simile a Spark, Tello è il mini drone più economico offerto attraverso la distribuzione DJI, sicuramente adatto per spiccare i primi voli. Dalle dimensioni particolarmente contenute (pesa solo 80 grammi, con un corpo davvero ridotto e misure pari a 98 x 92,5 x 41 millimetri ed eliche da soli 3 pollici), ospita a bordo un telemetro, barometro, LED, vision system, Wi-Fi e altro ancora.

Per rendere l’utilizzo ancora più semplice, DJI Tello è dotato di sensori che permettono di eseguire decollo e atterraggio sicuri in qualsiasi situazione, anche nel caso in cui l’utente perda il segnale del drone. Ha una distanza massima di volo di ben 100 metri, e può raggiungere una velocità massima di 28 chilometri orari, con un tempo di volo massimo di 13 minuti.

Naturalmente si pilota tramite l’app disponibile per iOS e Android ma chi lo desidera può proseguire esperienza ed apprendimento, infatti DJI Tello può essere programmato ed inoltre può funzionare con accessori opzionali come visori di realtà aumentata e anche controller fisici dedicati.

Interessante infine è la possibilità per la prima volta di usare il drone come una estensione di Scratch, il software open del MIT per insegnare ai più piccoli l’uso della programmazione e della combinazione tra sensori, robot e codice.

In passato DJI Ryze Tello è stato offerto con un prezzo minimo di 77 Euro ma mai era arrivato a questo sconto: oggi si può acquistare in versione iRon Man (cambia il colore e ci sono simpatiche decalcomanie ma la sostanza tecnica è la stessa. Partite da questa pagina per acquistarlo.