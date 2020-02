DOOGEE S68 Pro, i rugged phone iper resistente in offerta con coupon a 178,35 euro

Quando si tratta di rugged phone, ossia di smartphone super resistenti, adatti a chi ama l’avventura, DOOGEE è uno dei brand più noti nel campo. Il suo ultimo sforzo prende il nome Doogee S68 Pro, che oltre alla resistenza, questa volta pensa anche alle caratteristiche tecniche, che nulla hanno da invidiare ad altri smartphone di fascia più alta. Al momento si acquista in offerta lancio a 178,35, grazie ad un codice sconto che trovate in calce. Clicca qui per comprarlo.

Lo smartphone vanta uno schermo molto ampio, da ben 5.9 pollici, naturalmente con tecnologia IPS LCD e risoluzione Full HD 1080 x 2280. Sotto al cofano monta un CPU MTK, Helio P70, 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53 a 2.0GHz., mentre lato software arriva sul mercato con Android 9.0.

La principale caratteristica del terminale, come facilmente intuibile, e come ci si aspetta da un rugged, è la resistenza e la robustezza. Da questo punto di vista il terminale si fregia di un vetro frontale protetto da Gorilla Glass 4, con possibilità di resistere a cadute da 1,5 metri di altezza. Presenti Face ID e sensore di impronte digitali, oltre all’NFC per i pagamenti in mobilità.

Tra le altre specifiche tecniche il supporto dual SIM, mentre tra le note altisonanti non mancano 6 GB di RAM, per un multitasking avanzato, e ben 128 GB di ROM Samsung UFS 2.0, espandibili di ulteriori 128 GB tramite MicroSD.

A livello estetico, sulla parte frontale propone un notch a goccia, anche se leggermente allungata in orizzontale, dove è incastonata una camera anteriore con sensore da 16MP con apertura f/2.0 e un angolo di visuale di 80 gradi. Sul posteriore trova posto un sensore Sony IMX230, con una configurazione tripla da 21MP+8MP+8MP.

Non manca, naturalmente, una batteria monstre da 6300 mAh, senza dimenticare che il terminale supporta la ricarica wireless a 10W, mentre quella wired assicura una fast charge da 24W.

Non manca la reverse charge a 5W, quindi la possibilità di ricaricare altri smartphone in wireless, semplicemente ponendoli sul dorso di Doogee S68 Pro. Il tempo di standby dichiarato dal produttore è di ben 756 ore.

A livello di connettività dispone di GPS+Glonass+Beidou+Galileo, con possibilità agganciare il segnale sulla posizione in appena 2,5 secondi e una precisione di circa 5 metri. Al di là di questi dati tecnici non da poco, il dispositivo punta molto sulla resistenza.

Solitamente Doogee S68 Pro costa circa 207 euro, ma al momento utilizzando il coupon W40C44437F9EB000 si acquista a 178,35 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.