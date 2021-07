Doppia presa smart Meross IP44 da esterno, per Homekit Alexa e Google: solo 26,44€

Quando una ciabatta smart da interni è troppo ingombrante o delicata, quando dovete combattere con umidità e spruzzi o semplicemente volete maggiore flessibilità nel gestire accensione di lampade e dispositivi un prodotto particolare ma versatile come la doppia Presa WiFi Esterna Meross può essere risolutivo e oggi la comprate, grazie ad un coupon a solo 26,44€

La rilevanza di questo accessorio ve la descriviamo parlando dalla fine: la doppia presa è certificata IP44 e non potete installarla direttamente all’esterno sperando che resista alla pioggia: va collocata sotto un portico, un riparo dove può resistere ad umidità e spruzzi d’acqua: sono le stesse avvertenze che dovreste avere per la pompa di una piscina per farla durare più a lungo.

Ovviamente non c’è alcun problema ad utilizzarla in ambienti umidi come una lavanderia, un bagno o una cucina. Portando le prese al di sotto di quella originale rimane libero lo spazio a fianco per altre prese 10/16 Ampere o interruttori.



Si può comandare dall’App Meross che gestisce pure timer di accensione e spegnimento (ideali per la pompa della piscina) ma anche da Homekit e da Alexa o Assistente Google per gestire pure automazioni e scenari. Le due prese sono gestibili singolarmente e localmente potete utilizzare il bottone che trovate al centro.

Le caratteristiche di targa sono queste:

– IP44 impermeabile: la spina esterna è impermeabile IP44, parapolvere. È molto adatta per giardini, piscine, garage, terrazze, lampioni, alberi di Natale, ecc. (Le spine esterne non devono essere immerse o sciacquate.)

– Timer: è possibile accendere e spegnere automaticamente il dispositivo in base al proprio lavoro e all’utilizzo quotidiano per risparmiare sulle bollette elettriche.

– Facile configurazione e utilizzo: nessun hub richiesto, configurazione completa della rete in pochi minuti. tramite l’app o l’iPhone. Come è ovvio per tutti gli apparecchi domotici supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz, non Wi-Fi a 5,0 GHz

Il prezzo al pubblico su Amazon è normalmente di 49 Euro ma si acquista in sconto a 31,44 euro. Oggi però c’è anche un coupon che vi permette di ridurre il prezzo a 26,44 euro. Una eccellente occasione, da non perdere

Click qui per comprare

Sto caricando altre schede...