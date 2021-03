DQ-107, lampada con umidificatore incorporato in offerta con codice a 8,51 euro

Potete appendere la più tradizionale vaschetta con l’acqua al termosifone oppure, se volete svecchiare la stanza, usare una lampada come DQ-107, con umidificatore incorporato e attualmente in offerta con un codice a 8,51 euro.

Non diversa per funzionamento a molte altre lampade che disperdono il vapore acqueo nella stanza, lo scopo è quello di combattere l’aria secca che si viene a creare nelle stanze soprattutto d’inverno, quando i radiatori sono accessi anche per diverse ore e le finestre restano chiuse per la maggior parte della giornata.

Diventa ancora più utile nelle abitazioni dove si utilizza il riscaldamento a pavimento e non c’è quindi la possibilità di sfruttare il calore generato da un termosifone per far evaporare l’acqua contenuta in una di quelle vaschette che vi si appendono su un lato.

La diffusione del vapore per mezzo di DQ-107 è per altro regolabile su tre diverse modalità che, alla pressione di un pulsante, consentono di ottenere il getto continuo da due ugelli contemporaneamente, alternarlo tra uno e l’altro o intervallarlo di 3 secondi. In questo modo in base al livello di secchezza dell’aria, delle dimensioni della stanza e delle proprie preferenze, è possibile decidere quanto umidificare l’ambiente.

L’effetto è reso anche bello da vedere da una serie di luci LED di tipo RGB posizionate sia sulla facciata superiore, sia intorno alla struttura cilindrica per mezzo di un anello luminoso.

L’alimentazione del dispositivo avviene tramite presa USB, quindi si può collegare a qualsiasi alimentatore, porta USB del computer o powerbank, anche perché il consumo è davvero basso (siamo intorno ai 5W). Il serbatoio dell’acqua è di 300 ml e, se lo si desidera, è possibile inserirvi una o due gocce di profumo liquido per ambienti in modo da combinare l’umidificazione della stanza con la dispersione di una piacevole fragranza.

La lampada con deumidificatore DQ-107 è costruita esternamente in plastica ABS ed è anche piuttosto discreta: pesa intorno ai 150 grammi (con il serbatoio vuoto) e misura 12,3 centimetri di altezza e 8,3 di diametro.

Normalmente è in vendita su Gearbest a 11,92 euro ma, grazie ad un’offerta lampo attualmente in corso, il prezzo è sceso a 9,37 euro. Inserendo il codice GBDQCCUP prima dell’acquisto è possibile limare ulteriormente il prezzo per pagarlo 8,51 euro. E’ disponibile in tre varianti di colore: bianco, rosa e nero.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.