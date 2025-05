Dreame H12 Pro FlexReach a 299€ su Amazon

Pubblicità Il potente aspirapolvere lavapavimenti Dreame H12 Pro FlexReach è ora disponibile a soli 299€ su Amazon, con un risparmio netto di 100€ rispetto al precedente prezzo di 399€. È la scelta ideale per chi cerca un dispositivo tuttofare capace di aspirare e lavare in un solo passaggio, grazie a un design intelligente e a una tecnologia avanzata che semplifica le pulizie domestiche. Scopritelo subito in offerta a 299€ su Amazon. Doppia funzione e prestazioni elevate Il Dreame H12 Pro FlexReach è progettato per pulire a fondo ogni superficie in un’unica passata, aspirando polvere, liquidi e detriti mentre lava il pavimento. Il rullo a tutta larghezza raggiunge anche i bordi e gli angoli, assicurando una copertura completa. Il motore ad alta efficienza garantisce un’aspirazione potente, mentre i due serbatoi separati per acqua pulita e sporca evitano contaminazioni durante l’uso. Al termine della sessione, il sistema autopulente e l’asciugatura automatica mantengono la macchina sempre igienizzata e pronta all’uso. Comodità d’uso in ogni ambiente La tecnologia FlexReach rende il tubo snodabile e consente di arrivare sotto mobili e letti senza fatica. Il display LED fornisce tutte le informazioni essenziali, mentre i sensori intelligenti regolano automaticamente la potenza in base alla quantità di sporco rilevata. L’autonomia di circa 35 minuti è perfetta per la pulizia quotidiana di tutta la casa, anche su superfici ampie. Qualità top al miglior prezzo Rispetto al precedente prezzo di 399€, l’offerta attuale a 299€ rende il Dreame H12 Pro FlexReach ancora più competitivo rispetto ad altri modelli nella stessa fascia. Un prodotto completo e affidabile, che unisce funzionalità premium e facilità d’uso, firmato da uno dei brand più apprezzati nel settore della pulizia smart. Approfittate di questa promozione per portarvi a casa un dispositivo efficiente e versatile: Dreame H12 Pro FlexReach in offerta a 299€ su Amazon.

