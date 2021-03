Drone HJ97 WiFi FPV: offerta lampo, bastano 37 euro per iniziare a volare

Grazie all’offerta lampo sul drone Hj97, sono sufficienti poco più di 37 euro per iniziare a volare con un piccolo drone pieghevole, ispirato chiaramente al design dei Mavic Della DJI. Clicca qui per acquistarlo.

Il drone ha dimensioni piuttosto contenute e, cosa ancora più importante, permette di essere piegato, così da ridurre ancor di più il suo ingombro, ed essere trasportato ancor più facilmente. Gode di un sistema di registrazione, grazie alla telecamera on board, che permette di trasmettere di immagini in tempo reale allo smartphone, così da poter pilotare il drone anche guardandone il flusso video in diretta.

Non mancano modalità di volo per i principianti, come quella chiamata headless, che permette di governare il drone, quale che sia la direzione dove sta puntando: in questa modalità, sarà sufficiente mantenere lo stick di movimento verso il basso, per vedere tornare il drone alla base. Non solo, grazie a determinati sensori, HJ97 gode di una modalità di mantenimento dell’altezza in aria, oltre a quella di ritorno alla base con la semplice pressione di un tasto.

Ancora, dal punto di vista della sicurezza, il drone attiverà il ritorno alla base forzato nel caso di scarica della batteria, così da consentire anche al pilota più sbadato di non perdere il quadricottero quando la batteria è insufficiente.

Non mancano, poi, le modalità di decollo e atterraggio automatiche, la possibilità di farsi seguire dal drone automaticamente, e neppure il volo tramite waypoint da impostare sulla mappa: in questo caso il drone seguirà la traiettoria disegnata dall’utente in modo del tutto automatico.

Per gli amanti di foto e video aerei, inoltre, il drone supporta l’attivazione del sensore tramite gesti, così da potersi fotografare senza neppure dover toccare il telecomando.

Quanto alle specifiche del drone, viene segnalata una camera in grado di registrare ad alta risoluzione, con una lente con angolo di visione di 110 gradi. Il drone ha una batteria da 1800 mAh, che assicura un tempo di volo di circa 12-15 minuti, con un tempo di ricarica di 40 minuti. Il range di volo è di circa 100, con una trasmissione dell’immagine in diretta su smartphone di circa 80-100 metri.

Il drone pesa circa 380 grammi, con misure contenute in 22,00 x 18,00 x 6,00 cm. Solitamente il drone ha un costo di 67 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 37,96 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.