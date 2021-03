Drone SG106 con doppia videocamera 4K in offerta a 44,67 euro con un codice

Su Gearbest è in sconto l’ennesimo drone: questa volta si tratta del modello SG106 che combina una struttura più tradizionale a due videocamere 4K e tutte le funzioni di controllo più comuni ad un prezzo in offerta davvero interessante. Grazie ad un codice lo pagate 44,67 euro.

Questo drone è costruito in plastica ABS ed è piuttosto compatto. Nello specifico misura 27 x 27 x 7 centimetri e pesa 140 grammi. E’ dotato di una batteria modulare, quindi facile da sostituire con una seconda per prolungarne il tempo di volo, con capacità da 1.600 mAh sufficienti per assicurare oltre 20 minuti di volo con una sola carica, che si porta a termine in circa tre ore.

E’ dotato di due videocamere, una frontale di tipo grandangolare e una posizionata sul fondo, perpendicolare al suolo, capaci di registrare in 4K a 4.096 x 3.072 pixel e 25 fotogrammi al secondo. Ad accompagnarle ci sono anche 4 luci LED per migliorare la visibilità del drone nei voli al crepuscolo e all’alba. Dentro c’è tutta una serie di sensori, incluso giroscopio e un sistema di stabilizzatore a 6 assi, che ne migliorano le caratteristiche di volo.

Si controlla fino ad una distanza di 100 metri tramite collegamento WiFi a 2.4 GHz dal joypad incluso in confezione (alimentato da due batterie di tipo ministilo AAA, da acquistare separatamente) oppure attraverso un’app dallo smartphone. Il telefono si può agganciare al joypad per essere usato come monitor e guardare quel che inquadrano le fotocamere in tempo reale durante il volo oppure, sfruttando l’accelerometro integrato, per pilotare il drone attraverso le semplici inclinazioni del telefono.

Eventualmente si può controllare anche tramite i gesti della mano, che possono essere usati anche per scattare una foto (con il segno a due dita a “V” di vittoria) o far partire la registrazione del video (sollevando il palmo della mano). Questo drone può essere anche programmato per seguire un percorso predefinito ed è in grado di tornare al joypad con un click, qualora lo si dovesse perdere di vista. Riconosce anche il soggetto inquadrato ed è in grado di inseguirlo se si sposta, in più con un tasto lo si può bloccare ad una determinata altezza per foto e video da una precisa angolazione.

Se lo volete comprare, lo trovate in offerta su Gearbest. Normalmente costa 52,58 euro ma se inserite il codice R6267632F0953000 prima dell’acquisto lo pagate 44,67 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.