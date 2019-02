Drone TXD G1, il clone miniaturizzato del DJI Mavic Air a soli 25 euro

Chi fosse alla ricerca di un drone trasportabile, di piccole dimensioni, e pieghevole, potrà certamente dare uno sguardo a TXD G1, un vero e proprio clone del DJI Mavic Air, seppur miniaturizzato. Ecco come è fatto e quali sono le caratteristiche tecniche.

Il drone propone un design pieghevole, proprio come il Mavic Air di DJi. Sul davanti offre una camera per trasmissione di video e immagini in tempo reale. Si tratta di un sensore da 2 MP. Al di là dell’aspetto multimediale, tra le più importanti caratteristiche del drone quella che gli consente di mantenere l’altitudine, in modo tale da godere di un volo più stabilizzato, anche quando il pilota dovesse rilasciare i comandi.

Propone pulsante di decollo automatico, così da partire cliccando su un unico pulsante. Il drone può volare e rispondere ai comandi con diverse velocità, e offre possibilità di trick e acrobazie a mezz’aria. Anche in questo caso, sarà possibile effettuare giravolte a 360 gradi, semplicemente cliccando su un unico pulsante.

Ha una distanza di controllo di circa 50-80 metri, mentre il drone propone un’autonomia di volo di 8-10 minuti, grazie alla batteria da 350 mAh. Il tempo di ricarica è di appena 60 minuti. Il drone ha dimensioni assolutamente ridotte, pari a 13,00 x 13,00 x 3,50 cm. All’interno del pack tutto il necessario per volare: oltre al drone, anche il telecomando, i para elica, eliche di ricambio, carica batteria, carrello di atterraggio, carica batteria e istruzioni.

E’ attualmente in super sconto a 24,66 euro. Si acquista direttamente da qui.