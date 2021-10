Due lampadine smart compatibili HomeKit Meross, coupon sconto a 23,79€

Due lampadine smart compatibili anche con HomeKit, oltre che Alexa e Assistente Google a solo 23,79 euro. E’ questa una delle offerte che sono apparse oggi su Amazon a marchio Meross, un’azienda di cui parliamo spesso e che che produce lampade, attuatori, switch ed una marea di accessori per la domotica, a prezzi imbattibili.

Le lampadine, come abbiamo spiegato nella nostra recensione approfondita, rappresentano una delle soluzioni più interessanti se si vuole creare un set di illuminazione della casa con la possibilità di controllarlo e gestirlo attraverso uno smartphone. L’installazione, se abbiamo già una infrastruttura Homekit o uno smart speaker Alexa o Google, è qsemplicissima: basta avviare l’applicazione Meross e farsi aiutare nella configurazione: nel caso di Alexa si può scaricare la skill e sincronizzare il tutto. Per chi ha Homekit la procedura è ancora più semplice: su ogni lampada e’ attaccato l’adesivo con il codice necessario per l’inclusione nella propria rete domotica.

È possibi le impostare gli orari per accendere e spegnere la luce secondo il tuo schedule quotidiani o creare una scena in base alle proprie abitudini comuni, impostare in anticipo il colore e la luminosità della luce, come ad esempio: leggere, dormire.

In termini pratici potremo regolare vari aspetti del sistema, dall’ora dall’accensione alla temperatura della luce. Dal nostro test sono risultate avere buona gamma di colori e ottimo controllo dalle ruote colore su smartphone, facile da installare, buon rapporto qualità/prezzo, non necessita di Hub specializzati, pronta risposta dalla App meross e attaverso Homekit.

Tecnicamente sono lampadine studiate per il risparmio Energetico. Offrono una potenza di 9w lampadina LED 810LMS con base E27, equivalente a 60W.

Lo sconto a 23,79 euro si ottiene applicando un coupon che trovate sotto al prezzo.

Click qui per comprare