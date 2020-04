Duka Small Q, il geniale metro elettronico 8-in-1 in offerta a 18,70 euro

Duka Small Q è un accessorio geniale e indispensabili per chi le misurazioni. Sì, è un metro, in particolare un metro elettronico, che permette di effettuare misurazione lineari, misurazione di un arco circolare, misurazioni di superfici irregolari, misurazione del diametro cilindrico, commutazioni delle unità di misura, e altro ancora. Al momento in offerta lampo, si acquista a 18,70 euro direttamente da questo indirizzo.

Come già accennato, il metro può essere davvero funzionale in diverse scenari, e permette, a differenza dei metri tradizionali, di prendere l dovute misurazioni quale che sia la superficie interessata: piana, curva, irregolare, diametro di una circonferenza, misurazione di oggetti e forme morbidi, e altro ancora.

Si presenta come un piccolo dischetto parecchio maneggevole, per via di peso e dimensioni contenute, ed è fatto di alluminio e silicone. Pesa appena 35 grammi, e può misurare lunghezze fino a 99 metri. Le sue dimensioni sono altamente portatili, pari a 5,30 x 5,30 x 1,50 cm.

Si ricarica tramite USB Tipo-C, e presenta un ampio display LCD dove poter leggere con facilità tutte le diverse misurazioni.

Solitamente ha un costo di listino che supera i 26 euro, ma al momento si acquista in sconto a 18,70 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.