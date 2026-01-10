DUOTTS C29, bici elettrica spedita dall’Italia a soli 840 €

Cercate una bici sufficientemente comoda e che vi permetta di spostarvi in città o affrontare percorsi extraurbani senza sudare? Allora la DUOTTS C29, con l’offerta attualmente in corso, può diventare una scelta piuttosto oculata.

Grazie al motore da 750 Watt è in grado di mantenere velocità elevate fino a 45 km/h e di affrontare salite con pendenze fino al 30°, permettendo spostamenti anche su terreni impegnativi.

Le ampie ruote da 29 pollici assicurano stabilità e aderenza su diversi tipi di superficie, mentre l’altezza della sella regolabile tra 79 e 103 cm permette di adattare la bicicletta a diverse corporature.

Usa un telaio in lega di alluminio, perciò robusto ma leggero, e monta un cambio a 21 velocità per poter modulare lo sforzo in base al percorso.

La batteria offre un’autonomia che raggiunge i 60 km in modalità esclusivamente elettrica e fino a 100 km in modalità assistita, mentre per quanto riguarda la sicurezza e la visibilità, la bici è equipaggiata con freni a disco e luci LED.

C’è anche il portapacchi posteriore per poter trasportare facilmente borse o piccoli carichi, oltre a un comodo display sul manubrio che fornisce informazioni essenziali come velocità, chilometri percorsi, livello di assistenza e stato della batteria.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 840 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

