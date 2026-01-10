Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » DUOTTS C29, bici elettrica spedita dall’Italia a soli 840 €
OfferteOfferte Hardware

DUOTTS C29, bici elettrica spedita dall’Italia a soli 840 €

Di Pubblicità
DUOTTS C29, bici elettrica spedita dall'Italia a soli 840 € - macitynet.it

Cercate una bici sufficientemente comoda e che vi permetta di spostarvi in città o affrontare percorsi extraurbani senza sudare? Allora la DUOTTS C29, con l’offerta attualmente in corso, può diventare una scelta piuttosto oculata.

Grazie al motore da 750 Watt è in grado di mantenere velocità elevate fino a 45 km/h e di affrontare salite con pendenze fino al 30°, permettendo spostamenti anche su terreni impegnativi.

Le ampie ruote da 29 pollici assicurano stabilità e aderenza su diversi tipi di superficie, mentre l’altezza della sella regolabile tra 79 e 103 cm permette di adattare la bicicletta a diverse corporature.

DUOTTS C29, bici elettrica spedita dall'Italia a soli 840 € - macitynet.it

Usa un telaio in lega di alluminio, perciò robusto ma leggero, e monta un cambio a 21 velocità per poter modulare lo sforzo in base al percorso.

La batteria offre un’autonomia che raggiunge i 60 km in modalità esclusivamente elettrica e fino a 100 km in modalità assistita, mentre per quanto riguarda la sicurezza e la visibilità, la bici è equipaggiata con freni a disco e luci LED.

C’è anche il portapacchi posteriore per poter trasportare facilmente borse o piccoli carichi, oltre a un comodo display sul manubrio che fornisce informazioni essenziali come velocità, chilometri percorsi, livello di assistenza e stato della batteria.

DUOTTS C29, bici elettrica spedita dall'Italia a soli 840 € - macitynet.it

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 840 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER GLI ACQUISTI DI FINE ANNO

Articolo precedente
Throne One, il computer che studia la cacca debutta al CES
Articolo successivo
Il latte scaduto si può trasformare in materiale di stampa 3D

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2026 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.