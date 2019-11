È Black Friday anche per gli Airpods: solo 141,55€ invece che 179 €

Nella settimana del Black Friday gli Airpods 2 diventano ancora più convenienti su Amazon: 141,55€ invece che 179 euro.

Gli Airpods (recensiti da Macitynet qui), lo ricordiamo, sono simili a quelli lanciate nel 2017. anche se ora hanno un nuovo processore H1, funzionano con Hey Siri e presentano una autonomia leggermente superiore. Sono inferiori ai molto più costosi AirPods Pro per l’assenza del sistema di cancellazione del rumore, ma nulla perdono della perfetta compatibilità con iPhone e dell’iconicità che nessun concorrente è stato fino ad oggi in grado di pareggiare. Per avere informazioni su tutte le differenze tra AirPods Pro e quelle in sconto abbiamo un articolo che vi fornisce ogni dettaglio.

La versione in sconto è quella senza ricarica wireless (quella con ricarica wireless costa 179 euro), una funzione francamente sopravvalutata e che Apple, per giunta, fa pagare ad un costo non congruo per il valore che aggiunge.

Gli AirPods 2 a 141,55 euro in pratica sono scontate del 22%. Non è la miglior offerta degli ultimi giorni, ma solo di qualche euro; nello stesso tempo rappresenta uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi e uno sconto che nessuno sul mercato pareggia unendolo alle stessa garanzie, rapidità e serietà della gestione dell’ordine di Amazon.

