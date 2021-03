E525, drone ripiegabile con due videocamere in offerta lampo a 41,90 euro

Se volete sperimentare il volo via drone, ecco un’offerta davvero interessante: il modello E525 è in sconto per poche ore a 41,90 euro.

La particolarità di questo drone – si legge nella scheda tecnica – risiede nella presenza di due videocamere: una grandangolare capace di registrare in Full HD e una tradizionale con registrazione video in 4K, offrendo quindi una qualità tale da consentire poi un eventuale ritaglio in post-produzione con una minore perdita di qualità.

E’ un drone di quelli ripiegabili, costruito quindi per permettere di trasportarlo occupando il minor spazio possibile. Si controlla tramite telecomando incluso in confezione (che si alimenta con 3 batterie stilo AA, da comprare a parte), ma lo smartphone al quale si collega tramite WiFi sulle frequenze 2.4 GHz si può usare come monitor per guardare in tempo reale quel che sta inquadrando la videocamera in uso.

Oltre a registrare video può anche scattare foto. Il tempo operativo è di circa 15-16 minuti con una sola carica della batteria da 1.800 mAh che utilizza per l’alimentazione. Monta due luci frontali che gli consentono di inquadrare quel che accade di fronte anche se lo si fa volare al crepuscolo oppure all’alba ed è dotato di alcune funzioni che rendono l’esperienza di volo piacevole e versatile.

Ad esempio grazie al giroscopio a 6 assi incorporato è in grado di mantenere l’altezza predefinita in volo, anche se c’è un po’ di vento. E’ possibile definire una traiettoria da seguire in modo tale da registrare un video su un percorso prestabilito senza doverlo controllare manualmente, e se lo si perde di vista c’è un pulsante che permette di far tornare indietro il drone, capace di rintracciare la posizione del telecomando.

C’è infine anche un tasto per consentirgli di effettuare una rotazione a trecentosessanta gradi in aria, utilizzabile sia durante le riprese sia per puro divertimento. Questo drone pesa 450 grammi e da chiuso misura 25 x 20 x 5 centimetri. Normalmente il prezzo è di circa 62 euro ma se lo comprate adesso c’è un’offerta lampo che vi fa risparmiare il 33%: lo pagate quindi 41,90 euro.

