Eastpak sconta zaini, borse e accessori per gli ultimi viaggi estivi e il ritorno a scuola

L’estate sta per concludersi, ma c’è ancora tempo per una gita fuori porta o per una piccola vacanza prima del ritorno alla routine; oppure, se siete studenti, per prepararvi per il rientro a scuola previsto per il 15 settembre.

Se state cercando zaini resistenti, borse pratiche o astucci capienti, le offerte di fine estate lanciate da Eastpak su Amazon potrebbero fare al caso vostro. I prodotti del marchio infatti sono noti per la loro qualità, capienza e design, e sono disponibili in tantissime varianti di colore tra cui nero, blu, rosso, rosa, multicolor e via dicendo.

L’offerta

In sconto come dicevamo trovate innanzitutto zaini per ogni esigenza, con tasche e scompartimenti a misura di studenti, lavoratori e chi punta a comfort e capienza, magari anche per chi ne cerca uno da usare tutti i giorni in città.

Ci sono poi valigie e trolley per un’ultima gita fuori porta con tanti modelli comodi, robusti, con doppio scomparto e maniglie telescopiche, ottimi per chi parte leggero ma organizzato.

Per l’università, il lavoro o il tempo libero ci sono invece diverse borse a tracolla leggere, comode e dal look sempre attuale.

E poi borsoni ottimi per la palestra, le vacanze o i fine settimana fuori, con diversi modelli spaziosi ma facilmente trasportabili, e alcuni beauty case per tenere in ordine l’occorrente per la toilette da mettere in valigia.

Non mancano infine marsupi e portafogli, mentre per il rientro sui banchi ci sono astucci e organizer disponibili in tanti colori e tessuti per adattarsi a ogni stile.

La promozione

Macitynet ha selezionato per voi alcune delle proposte più interessanti in sconto tra il 10% e il 40%, ma su Amazon trovate moltissime altre opzioni scontate, spesso anche in versioni più capienti o con funzionalità aggiuntive, perciò approfittatene ora, prima del pienone di settembre.

Nei box qui sotto trovate spesso il modello principale di colore nero, ma vi ricordiamo che tutti prodotti elencati sono disponibili in più varianti di colore, perciò se trovate qualcosa che è di vostro gradimento vi basta cliccare sopra il box per accedere alla relativa scheda su Amazon e selezionare poi il colore che più vi piace.

