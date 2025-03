iPhone 16e su eBay è già in forte sconto, solo 626 € grazie ad un codice

iPhone 16e

Pubblicità Apple ha lanciato iPhone 16e solo un paio di giorni fa ma su eBay potete trovarlo già a 100 euro meno del prezzo ufficiale: solo 626€ invece che 729 euro, grazie ad uno sconto e ad un codice (TECHWEEK25) che lo ribassa a questo prezzo. (tutti i modelli qui) L’opportunità è molto interessante per chi vuole un iPhone “low cost”. La quarta generazione del telefono entry level offre una serie di importanti novità tecniche rispetto ad iPhone SE di cui, di fatto, prende il posto. Il nuovo iPhone SE deriva larga parte del suo design e del suo contenuto tecnico da iPhone 14 tra cui Display a 6,1 pollici a tecnologia OLED

Face ID

Chassis in alluminio

dorso in vetro L’apparato fotografico ha una sola lente (con sensore da 48 megapixel) e non due. In ogni caso è disponibile lo zoom 2X digitale, registra video 4K con Dolby Vision fino a 60 fps e ha anche funzioni come comunicazione di emergenza via satellite, ricarica wireless e la batteria a maggior durata in questa classe di dispositivo. Tra le novità anche il nuovo modem di rete cellulare, proprietario Apple che offre un importante contributo all’autonomia. Il processore A18 è lo stesso di iPhone 16 ed è pronto per l’intelligenza artificiale di Apple che arriverà a breve su tutti i telefoni con sistema operativo in Italiano. iPhone 16e su eBay viene offerto a 659€ dal negozio Videolettronica, un venditore professionale che ha quasi il 100% di giudizi positivi. Usando il codice TECHWEEK25 nel carrello questo prezzo viene ribassato ulteriormemte a 626€. Si tratta di un ribasso del 14% ma soprattutto di un prezzo che offre la possibilità di avere un telefono Apple moderno ad un prezzo mai visto. Al momento nessun iPhone offre tutto quel che offre iPhone 16 a questo prezzo. L’offerta sconto è valida solo fino alla fine della giornata di oggi, domenica 2 marzo. Click qui per comprare (tutti i modelli disponibili sono qui)

Offerte Speciali iPhone 15 torna a solo 699 euro e costa 280 € meno di iPhone 16 Si allarga lo sconto su iPhone 15. Oggi lo comprate a solo 699 €, vicino al minimo storico con un risparmio di ben 280€ su iPhone 16 e di 30 euro su iPhone 16e

