Ecco come funziona il monitoraggio del sonno Apple Watch

E’ da tanto che si parla della funzione di monitoraggio del sonno Apple Watch, in particolare dopo che Apple ha acquisito Beddit, produttore del Beddit Sleep Monitor e dell’app associata. Oggi emergono i dettagli.

E’ la redazione di 9to5Mac ad aver appreso da fonti interne ad Apple che la società sta lavorando ala funzione di monitoraggio del sonno su Apple Watch. La bella notizia è dietro l’angolo: non sarà richiesto alcun hardware speciale per il corretto funzionamento. La nuova funzionalità potrebbe essere annunciata già la prossima settimana, esattamente il 10 settembre, nell’occasione della presentazione degli iPhone 2019.

La nuova funzionalità – nome in codice “Burrito” e “Time in Bed tracking” – consentirà agli utenti di scegliere di indossare Apple Watch a letto. Se l’utente ha più di un Apple Watch, può sceglierne uno come orologio designato per la buonanotte.

Durante la notte, Apple Watch monitorerà la qualità del sonno dell’utente utilizzando i suoi molteplici sensori e input, inclusi quello di movimento, quello per la frequenza cardiaca, potendo anche percepire i rumori della persona. I dati sulla qualità del sonno dell’utente saranno resi disponibili nell’app Salute e in una nuova app Sleep per Apple Watch.

Apple ha pensato a tutto, spiega il rapporto, anche a come risolvere i problemi notturni di Apple Watch. Uno dei più importanti è che, considerando la scarsa autonomia, molti utenti scelgono di caricare il proprio Apple Watch proprio di notte. Apple ha pensato e ha sviluppato una funzione che ricorderà agli utenti di caricare anticipatamente il proprio orologio in modo che possano passare la notte con l’orologio al petto.

Quando si indossa l’orologio durante l’ora, se l’utente si sveglia e inizia la giornata prima della sveglia, questa verrà automaticamente disattivata. Ci sarà anche un’opzione per utilizzare un allarme silenzioso che vibra solo su Apple Watch. Inoltre, il nuovo sistema che si attiverà prima andare a dormire abiliterà automaticamente la funzione “Non disturbare”, pronta non appena l’utente andrà a letto. Ci sarà anche una nuova complicazione disponibile, deputata al monitoraggio del sonno.

Non è chiaro se le nuove funzionalità di monitoraggio del sonno richiederà un nuovo modello di Apple Watch tra quelli che saranno annunciati il 10 settembre prossimo. Tutti gli indizi, però, puntano ad una risposta negativa. Ed infatti, Apple Watch 5 dovrebbe essere una revisione minore; inoltre, non è richiesto hardware suppletivo per il monitoraggio del sonno, ragion per la quale potrebbe essere abilitato anche sui modelli attualmente in commercio.