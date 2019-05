Ecco gli occhiali magnetici contro il mal d’aria, mal di mare e mal d’auto

Sono in molti a soffrire di chinetosi, disturbo dietro il quale si nascondono problematiche genericamente conosciute come mal d’aria, mal d’auto o mal di mare, malesseri che spesso rovinano le nostre vacanze, almeno per quanto riguarda viaggi e spostamenti.

Invece di ricorrere ai farmaci, un nuovo gadget promette di risolvere i problemi di chinetosi almeno nel 95 per cento dei casi: si tratta di un paio di occhiali magnetici, pensati per annullare la causa effetti questi disturbi.

La cinetosi infatti sarebbe causata dai segnali contrastanti recepiti dal cervello: per esempio nel caso del mal di mare il malessere nascerebbe dai segnali contraddittori inviati al cervello dall’orecchio interno (che percepirebbe il movimento ondulatorio della navigazione) e dall’occhio (che invece non percepisce il movimento della barca).

La soluzione di questi occhiali è quella di sfruttare alcune intercapedini trasparenti con all’interno un liquido blu: il movimento del liquido farebbe percepire al cervello il moto non solo dall’orecchio interno ma anche dagli occhi, annullando così la causa del malessere e scongiurando così mal d’aria, mal d’auto o mal di mare, senza l’uso di medicinali.

