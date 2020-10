Ecovacs Deebot DE55, aspirapolvere automatico con sistema di mappatura a soli 149 euro

Se vi interessa un ottimo aspirapolvere robot per la casa, date una occhiata all’offerta super-scontata valida per poche ore sul Deebot DE55 di Ecovacs – uno dei marchi primari nel settore degli elettrodomestici Smart – proposto a soli 149 euro.

Questo prodotto al prezzo di oggi è probabilmente il meglio che potete avere nel campo della pulizia “smart” della casa. Ha sensori anticollisione e anticaduta, aggira gli ostacoli, evita i mobili e rileva i gradini senza cadere. Inoltre ha una lunga autonomia e torna da solo alla base di carica. E’ particolarmente funzionale sia su tappeti che su pavimenti a superfici dure, mentre la modalità Max permette di raddoppiare la potenza di aspirazione per poter pulire adeguatamente superfici particolarmente sporche rimuovendo anche i peli del vostro animale di casa.

Tra le funzioni da tenere in considerazione e non presente in altri prodotti in questa fascia prezzo c’è il lavaggio dei pavimenti. Basta rimuovere il contenitore della polvere e inserire il serbatoio d’acqua che inumidisce un panno in microfibra mentre il dispositivo si muove per la casa. Ma soprattutto, c’è il sistema di mappatura della casa basato sulla tecnologia Smart Navi 3.0, che gli consente di creare una planimetria della casa ed avere così un maggiore controllo della pulizia quotidiana. Il robot si controlla infatti tramite l’app ECOVACS Home, compatibile si con iPhone che con Android, permettendo così di accendere, spegnere, programmare e persino individuare le aree da pulire tramite lo smartphone.

Ecovacs Deebot DE55 è spesso appena 9,5 centimetri quindi si può infilare agevolmente sotto molti mobili e divani ed è in grado di salire gradini fino a 1,8 centimetri di altezza. E poi ha due spazzole laterali anziché una, come accade in molti altri robot con mappatura, ed è silenzioso: emette infatti massimo 67.5 dB.

Come abbiamo accennato il prezzo di 149 euro, contro prezzo medio che solitamente si aggira intorno ai 280 euro, (anche se quello di listino è 390 euro) è disponibile unicamente solo per poche ore, salvo esaurimento scorte, su Gearbest. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.