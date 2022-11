Ecovacs Deebot X1 Turbo con coupon di 500 euro su Amazon

Il Black Friday Amazon riservato alle pulizie smart non poteva iniziare meglio di cosi: il robot aspirapolvere Ecovacs Debbo X1 Turbo con stazione auto svuotante si trova in sconto con corpo di 500 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Ecovacs Deebot X1 Turbo è un robot con stazione di pulizia automatica 3 in 1 ad alta capacità. Propone serbatoi separati da 4 L per l’acqua pulita e l’acqua di scarico, che consentono di pulire una superficie massima di 360 metri quadri. Non solo, il robot riempie automaticamente il contenitore con acqua pulita prima della pulizia così da poter essere una pulizia automatica. Il panno viene anche asciugato automaticamente, così da ridurre al minimo i batteri e gli odori sgradevoli.

Ecovacs Debbo X1 Turbo gode del rilevamento degli ostacoli AIVI 3D migliorato: la tecnologia del pilota automatico AIVI 3D, integrata con la visione e il rilevamento delle informazioni sulla profondità, è in grado di identificare con precisione 18 tipi di ostacoli comuni sul pavimento, come calzini, mocio, scarpe, fili, sedie, pattumiere, oltre che rilevare correttamente la presenza di moquette, consentendo di evitare facilmente gli ostacoli e di ridurre i grovigli e gli inceppamenti.

Il robot è in grado di eseguire mappatura e navigazione accurate grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0 SLAM. Inoltre, tramite l’App ECOVACS HOME può mappare automaticamente 3+1 piani e memorizzare 3 mappe 2D della casa, oltre a 1 mappa 3D.

Offre una potenza di pulizia e di lavaggio di 5000 Pa e grazie al sistema rotante OZMO Turbo 2.0 con pressione discendente è stato riprogettato per fornire una potenza di pulizia 4 volte superiore rispetto alla versione normale. Al suo interno una batteria ad alta capacità da 5200 mAh che offre al Deebot un’autonomia fino a 260 minuti.

Solitamente ha un prezzo di listino di 1299 €, ma al momento è possibile selezionare sulla stessa pagina Amazon un coupon da 500 euro, che abbatte il prezzo a 799 euro. Clicca qui per acquistarlo.