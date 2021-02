Eizo FlexScan EV2480 è il monitor tutto incluso per lavorare

Con i suoi ingressi USB-C upstream, DisplayPort e HDMI e quattro porte USB downstream, il monitor Eizo FlexScan EV2480 offre una postazione di lavoro completamente attrezzata ed è ideale per espandere la connetttività. Il costruttore evidenzia alte prestazioni, eccellente qualità visiva, ottima ergonomia e numerose funzioni di risparmio energetico L’ampia diagonale di 23,8″ e l’aspetto quasi privo di cornici sono particolarmente indicati per le applicazioni multi-monitor per ufficio e per lo smart working.

Un singolo cavo USB-C trasforma il monitor in un prezioso alleato per computer portatili, rendendo possibile la ricarica fino alla potenza di 70W, il trasferimento di dati e file, oltre naturalmente al trasporto dei segnali video. Il rivestimento antiriflesso dello schermo e il controllo della luminosità Auto-EcoView garantiscono una visione confortevole priva di abbagli. La funzione di autocontrollo della luminosità assicura un livello di luminosità sempre ottimale e un notevole risparmio di energia.

Il display LCD con tecnologia IPS consente un ampio angolo di visualizzazione. Tutti i tasti di controllo sono facilmente accessibili e disposti in maniera pratica, il sensore della luminosità e gli altoparlanti sono integrati nel cabinet. Grazie al piedistallo ergonomico, Eizo EV2480 garantisce condizioni di lavoro ottimali: si lascia ruotare, girare e inclinare a piacimento, favorendo così una postura corretta che evita tensioni a collo e schiena.

La regolazione in altezza permette di far coincidere l’altezza degli occhi con la parte alta delllo schermo. Questa posizione affatica meno gli occhi, permettendo di spostare solo lo sguardo evitando frequenti rotazioni della testa permettendo una maggiore concentrazione e produttività. Come tutti i modelli FlexScan, il monitor EV2480 EIZO è coperto da una garanzia del produttore di cinque anni e soddisfa pienamente gli standard ambientali, ergonomici e di sostenibilità più rigorosi come TCO Certified Generation 8, EPEAT ed Energy Star. Qui di seguito le caratteristiche principali:

• Funzione Dock per tablet e portatibili con USB 3.1 Type-C, alimentazione fino a 70 Watt e canale segnale DispalyPort

• Cornice ultrasottile di un solo millimetro, design compatto

• Contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/mq, angolo di visualizzazione 178°

• Funzioni ergonomiche e di risparmio energetico Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Optimizer

• Ingressi segnale: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI • Quattro porte USB-A downstream

Produzione sostenibile e responsabile

Ogni monitor Eizo EV2480 è realizzato in maniera socialmente responsabile e realizzato senza lo sfruttamento di lavoro minorile. Eizo gode di una rete di fornitori certificati e accuratamente selezionati che rispettano e condividono questi principi di responsabilità. Ciò vale in particolare per minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

Il monitor FlexScan è prodotto nei stabilimenti Eizo secondo il sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001, riconoscimento internazionale basato sul miglioramento continuo che comprende misure volte alla protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali. Il costruttore presenta i più importanti sviluppi nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa nella relazione annuale di gestione RSI (Corporate Social Responsibility) che informa sulle prestazioni economiche, ambientali, sociali ed etiche e le prospettive future.

Eizo FlexScan EV2480 prezzo e disponibilità

Il nuovo monitor Eizo EV2480 sarà disponibile a marzo di quest’anno al prezzo al pubblico di 399 IVA inclusa. Da questa pagina di Amazon è già indicato anche se al momento non ancora disponibile.

