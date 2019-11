Elephone PX, in super sconto lo smartphone low cost con la camera pop up

Elephone è un brand ben noto nel palco degli smartphone low cost, che unisce caratteristiche tecniche soddisfacenti a design sempre alla moda. E’ così anche per Elephone PX, che ricorda tanto l’ultimo Xiaomi Mi 9T, con una camera slefie pop up, che differisce per la posizione centrale. Anche il prezzo è ancor più basso. Costa poco più di 126 euro e si acquista direttamente da qui.

La principale caratteristica di questo smartphone è il suo design, davvero pulito, moderno e minale, simile in tutto e per tutto al già citato Xiaomi Mi 9T. Monta uno schermo molto ampio da ben 6,53 pollici, con tecnologia IPS, e cornici ben ottimizzare su tutti e 4 i lati, con un rapporto schermo corpo del 93.1%, davvero impressionante.

Il processore a bordo è il MediaTek Helio P23 (MT6763), un octa core a 2.0 GHz , affiancato da una gPU ARM Mali-G71 MP2, e 4 GB di RAM, mentre la ROM integrata è da 64 GB.

Quanto alla camera posteriore offre un primo sensore da 16 MP, con apertura ƒ/ 2.0, come quella per i selfie, mentre il sensore secondario sul posteriore è da 2MP. Il terminale supporta due SIM, e l’espansione di memoria fino a 256 GB tramite MicroSD. Non manca il connettore USB-C, il sensore di impronte digitale e una potente batteria da ben 3300 mAh, che assicura di arrivare a sera senza alcun patema d’animo, e certamente con una buona percentuale di batteria residua. Elephone PX pesa circa 189 grammi e ha dimensioni pari a 16.30 x 7.60 x 0.98 cm, piuttosto contenute se si considera comunque che si tratta di un terminale con un display da ben 6,53 pollici.

Al momento lo si può acquistare in offerta 126,69 euro ; al termine della promozione avrà un listino di oltre 180 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.