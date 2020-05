Elfinbook2.0 B5, il taccuino smart ecologico da riutilizzare fino a 500 volte in offerta a 14,96 euro

ELFIN Elfinbook 2.0 B5 è un taccuino particolare, che può essere riutilizzato, sul quale scrivere e cancellare, magari dopo aver portato i propri appunti, o schizzi, su smartphone, grazie all’app di scansione dedicata. Al momento in offerta lampo, si acquista da questo indirizzo a 14,96 euro.

Il taccuino, dichiara il produttore, può essere riutilizzato fino a 500 volte circa. Fatto di un particolare materiale, restituisce comunque la sensazione della scrittura su foglio tradizionale, che piacerà ai più, e a tutti coloro che non amano disegnare su tavolette grafiche, o peggio ancora sugli schermi di smartphone o tablet.

Il taccuino è compatibile e si interfaccia con l’app Elfinboo, di modo tale che le varie note, prima di essere cancellate, possano essere memorizzate su smartphone, semplicemente eseguendo la scansione con l’app.

I 500 utilizzi sono garantiti anche dalle diverse modalità di cancellazione. Anzitutto, può essere utilizzata una comune penna cancellabile, ma è possibile anche tramite tessuto leggermente bagnato, asciugacapelli e addirittura forno a microonde.

Si tratta di un’idea regalo particolarmente interessante e originale per chi ha la passione del disegno, e non vuol più spendere in continuazione per l’acquisto di nuovi quaderni o taccuini.

E’ adatto a studenti, ma anche a professionisti, come designer e artisti, e in generale a chiunque desideri avere note organizzate su smartphone, ma scrivendole con la sensazione di un foglio tradizionale. Il consiglio, soprattutto in estate, è quello di evitare di posizionare il taccuino sotto la luce diretta del sole, perché il rischio è quello che il testo venga cancellato.

ELFIN Elfinbook2.0 B5 ha solitamente un costo di oltre 21 euro, ma al momento si trova in offerta lampo a 14,96 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.