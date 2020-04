Elfinbook 2.0, il “Moleskine” smart: riscrivibile, ecologico e scansionabile su smartphone

Se anche voi siete stufi di acquistare regolarmente un nuovo taccuino, spendendo soldi e consumando carta, l’Elfinbook 2.0 potrebbe essere il prodotto che fa per voi: si tratta di un pratico taccuino riscrivibile con funzionalità smart e dalla spiccata impronta ecologica.

Il taccuino è realizzato con un materiale speciale ricavato dalle pietre: dotato di 60 pagine / 30 fogli a seconda della versione, è impermeabile e resistente, ma soprattutto consente un riutilizzo fino a 500 volte.

Potrete infatti prendere i vostri appunti o buttar giù qualche schizzo grafico e, una volta riempite tutte le pagine, sarà possibile cancellarne il contenuto semplicemente passando un panno inumidito o una salvietta.

È possibile cancellare solo una pagina alla volta oppure, nel caso in cui si voglia fare tabula rasa di tutti i contenuti, basterà infilarlo nel forno a microonde appoggiandolo su una tazza d’acqua e farlo scaldare all’interno per qualche minuto. Magicamente tutti contenuti verranno cancellati, riportando l’Elfinbook 2.0 alle origini, come nuovo, pronto per essere riempito nuovamente di appunti e disegni.

Per chi volesse anche tenere memoria dei suoi contenuti ed appunti, è possibile scaricare l’apposita applicazione Elfinbook 2.0, che consentirà di scansionare le pagine del taccuino per archiviarle sul cloud, in modo da averle sempre disponibili ed organizzarle al meglio. Grazie alle funzionalità di riconoscimento OCR sarà possibile anche cercare i contenuti delle note scansionate dall’applicazione, per trovare facilmente appunti specifici, raccolti in precedenza.

Secondo le statistiche, in media un utente utilizza circa 8 taccuini all’anno; l’Elfinbook 2.0 può essere riscritto fino a 500 volte, l’equivalente a circa 60 anni di utilizzo. In pratica può durare una vita intera, oltre a rappresentare una soluzione ecologica per lo spreco o il sovra sfruttamento della carta ed un’alternativa economica e duratura.

Il prezzo è super concorrenziale: attualmente è in vendita a soli 14 euro circa su GearBest, laddove alo stesso prezzo ci si porta a casa un solo classico Moleskine. Di sicuro si tratta di un ottimo affare e una perfetta alternativa per chi è alla ricerca di un taccuino davvero 2.0.

Per acquistare l’Elfinbook 2.0 potete cliccare su questo link diretto