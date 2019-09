Elgato Mini Dock Thunderbolt 3 in offerta a 149,95 euro solo oggi

Soltanto oggi potete comprare il Thunderbolt 3 Mini Dock di Elgato a 149,95 euro spedizione inclusa grazie all’offerta disponibile su Amazon.

Si tratta di un dock piccolo (10,5×5,7×2,5cm) e leggero (125 g) con Thunderbolt 3 che in virtù delle sue dimensioni e peso è possibile trasportare facilmente anche in una borsa e che si distingue da altri prodotti perché non ha bisogno di alimentazione.

Viene venduto con un cavo Thunderbolt 3 da 12cm, mette a disposizione una DisplayPort 1.2 (con supporto risoluzioni fino a 4096 x 2160 pixel a 60 Hz), HDMI 2.0 (fino a 4096 x 2160 pixel at 60 Hz) completo di supporto HDCP 2.2 (un sistema di protezione DRM sviluppato da Intel per HD DVD e Blu-ray Disc), una porta USB 3.1 Gen 1 a 5 Gbit/s compatibile con lo standard UASP (per velocizzare il trasferimento dati da unità SSD e dischi ridi collegati alla porta USB) e una porta Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (connettore RJ‑45).

Questo accessorio permette di gestire un monitor con risoluzione fino a 4K a 60 Hz o due monitor 4K contemporaneamente ed è supportato un refresh rate fino a 144 Hz. Inoltre è compatibile con tutti i Mac o PC con porta Thunderbolt 3 che funzionano con macOS 10.13 o seguenti, o Windows 10.

Come dicevamo soltanto per oggi lo trovate in offerta su Amazon a 149,95 euro spedizione compresa.

Se invece cercate un vero e proprio factotum dei collegamenti per Mac e PC allora potete comprare in sconto la versione completa. E’ una soluzione ideale per gli utenti di portatili Mac e PC che utilizzano monitor esterni e diverse periferiche in quanto rende istantaneo il collegamento e lo scollegamento dei vari dispositivi ed affrontare facilmente gli spostamenti tra casa, ufficio, viaggi e trasferte.

Offre due porte Thunderbolt 3 USB-C da 40 gigabit al secondo in grado di ricaricare il portatile, fino a 85 W per la ricarica del notebook e fino a 15 W per le periferiche da alimentare. Per sfruttare dischi fissi e periferiche non Thunderbolt mette invece a disposizione 3 porte USB 3.0, mentre per quanto riguarda i monitor è in grado di gestire un singolo schermo 5K oppure due monitor 4K grazie alla porta Display Port.

Infine Elgato Thunderbolt 3 Dock mette a disposizione anche una porta RJ45 Gigabit Ethernet, un’uscita cuffie e un ingresso audio. Il prezzo in offerta valido solo per oggi è di 349,95 euro e anche qui la spedizione è inclusa nel prezzo.