EM-T02, termoscanner per iPhone in sconto a 15,24 euro

Mettetevi letteralmente in tasca un termometro a infrarossi senza contatto comprando EM-T0, al momento in sconto a 15,24 euro su Gearbest.

Si tratta di un termoscanner disponibile in due diverse versioni, perché si può collegare ad iPhone e iPad attraverso la spina Lightning (modello EM-T02) oppure ai dispositivi Android sfruttando il connettore USB-C (modello EM-T01). L’acquisto di uno o l’altro dipende quindi dai dispositivi in proprio possesso o con i quali si intende utilizzarlo, perché poi funzioni e caratteristiche sono le stesse.

Il termoscanner, insieme al saturimetro, è un dispositivo che in quest’ultimo anno è stato acquistato da tantissime famiglie: a trainare gli acquisti c’è la diffusione della pandemia di coronavirus, che ancora oggi non accenna ad arrestarsi (anzi, ci troviamo purtroppo all’alba di una terza ondata). Tenere sotto controllo la temperatura è molto importante perché uno dei primi sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus è proprio la febbre.

Rispetto a quelli più venduti, di dimensioni più generose e caratterizzati da una comoda e ampia maniglia, in questo caso ci troviamo ad un prodotto che fa la stessa cosa ma che risulta più utile in altri contesti. Da tenere a casa, magari appoggiato al tavolino all’ingresso, uno di quelli con forma “a pistola” risulta certamente più pratico perché è lì, pronto all’uso.

Nel caso di EM-T0 invece le dimensioni sono molto più compatte: parliamo di un accessorio grande quanto una chiavetta USB (nello specifico misura 5,2 x 1,5 centimetri) che si collega alla presa di smartphone e tablet e, tramite l’app, è in grado di mostrare sullo schermo la temperatura rilevata. Non c’è bisogno di sostituire o ricaricare batterie perché l’alimentazione necessaria gli viene fornita dalla batteria del dispositivo al quale viene collegato e può funzionare in diversi contesti.

Tenendolo ad una distanza compresa tra 1 e 4 centimetri dalla superficie di cui si desidera rilevare la temperatura, è in grado di monitorare quella del corpo umano (vista la distanza operativa, anche di una persona mentre sta dormendo) rilevando temperature comprese tra i 32 e i 42°C, ma anche quella di oggetti solidi, alimenti e di liquidi la cui temperatura è compresa tra i -20°C e i 180°C. Questo lo rende particolarmente utile quindi anche per tenere d’occhio la temperatura del latte nel biberon prima di darlo ad un bambino, della tazza di tè in infusione, o della carne che si sta cuocendo sul barbeque.

Se insomma è vero che per funzionare c’è bisogno di un dispositivo al quale collegarlo, le dimensioni così ridotte e le ampie possibilità di utilizzo lo rendono una soluzione molto pratica da tenere pronta in tasca per essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata.

Se siete interessati all’acquisto, sia che decidiate di comprare il modello etichettato EM-T01 compatibile con i dispositivi Android grazie alla spina USB-C, sia che acquistiate la versione EM-T02 compatibile con iPhone e iPad grazie al connettore Lightning, il prezzo in offerta lampo è lo stesso: 15,24 euro invece di quasi 21 euro, ovvero con un risparmio del 25% rispetto al normale prezzo di listino. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.