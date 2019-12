EMAX EZ Pilot, ecco il drone da corsa con visore per bambini a soli 81 euro

Dopo i droni sono arrivati i droni racing, ossia i droni da corsa da pilotare con un visore per un volo FVP, cioè in prima persona. Solitamente costosi, e riservati ad un pubblico adulto, arriva finalmente il drone da corsa economico e per bambini, adatto anche ad un uso interno. Al momento si acquista a 81,26 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Il drone si fregia del nuovo software di controllo EZ, ed è il primo nel settore che porta in casa, alla portata anche dei bambini, prestazioni di volo intelligenti dinamiche in prima persona, grazie al visore incluso nella confezione.

Grazie agli occhiali inclusi il pilota potrà godere del volo del drone in prima persona, con tutte le sue capacità acrobatiche, restituendo una sensazione di guida aerea certamente differente da quella di qualsiasi altro drone non racing.

Il drone è equipaggiato con un giroscopio per l’auto-livellamento e gode della funzione Smart Height Assist, che permette ai pilota di concentrarsi più sul volo che non sulla della gestione dell’acceleratore. Il drone offre modalità di volo personalizzate e facilitate, come quello che consente di pilotare il veicolo con un solo stick.

Il drone ha dimensioni particolarmente ridotte, così come un peso irrisorio di appena 35 grammi, batteria escluse. Monta motori 0816 e ha un elica di 40 mm. Naturalmente gode di una fotocamera installata, 600TVL CMOS, mentre la batteria inclusa in confezione è da 450mAh.

Incluso in confezione anche un radio controllo con frequenza 2.4GHz , oltre al drone, al visore per il volo FPV alla batteria e a 4 eliche.

Solitamente il drone costa oltre 100 euro ma grazie al codice sconto GBEMAXEZ da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto lo si pagherà solo 81,26 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.