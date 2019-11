Enclosure USB-C con doppio slot HDD e SDD da 3.5” in offerta a 28,79 euro spedito

Un accessorio per collegare al computer tutti i dischi rigidi da 7 mm e 9,5 mm o SSD a soli 28,79 euro grazie ad un codice sconto.

L’enclosure, perchè di questo si tratta in fondo, offre un sistema per riciclare un vecchio disco interno da 3.5 pollici oppure di acquistarne uno, privo di enclosure (come succede con gli SSD) e di avere a disposizione un hard disk per backup, archiviazione o gestione di grandi file.

A differenza di altri prodotti simili a basso costo, quello in promozione utilizza una porta USB-C: oltre a poter quindi usare il cavo in dotazione con spina USB-A tradizionale per collegare l’enclosure ai computer potrete potenzialmente attrezzarvi con un cavo con doppia connessione USB-C per collegarlo anche ai MacBook, agli iPad Pro e ai dispositivi di ultima generazione.

Altra particolarità di questo modello risiede nel doppio slot: può infatti accogliere fino a due dischi, alimentati attraverso il caricatore in dotazione per poter lavorare alla giusta potenza anche contemporaneamente.

Infine colpisce il design: la scocca esterna, completamente trasparente, consente di sbirciare i componenti interni nonché i dischi collegati, conferendo a tutto il dispositivo un design se non altro davvero particolare.

Questo accessorio costerebbe 36 euro ma con il codice CKM9VEI9 il prezzo scende a 28,79 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.