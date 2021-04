Endoscopio intraorale WiFi per la cura dentale in offerta a 42,35€

Come lo specchietto del dentista ma con l’efficienza della trasmissione in remoto per una vista agile dell’interno della cavità orale: grazie all’endoscopio WiFi in offerta lampo su Gearbest a 42,35 euro non vi sfuggirà più nessuna carie.

Questo pratico strumento ha tutto l’aspetto di uno spazzolino da denti elettrico: con maneggevole manico dotato di una sezione in silicone per migliorarne la presa e una testina removibile, può essere infilato facilmente in bocca per andare a scandagliarne ogni angolo e scoprire se i denti sono stati lavati bene o se il dolore o il freddo che si è sentito poco prima è il sintomo dell’inizio di una carie dentale.

Questo perché al posto delle setole, sulla testina è incorporata una videocamera incorniciata da 8 LED, con luminosità regolabile, capace di registrare un video di buona qualità o di scattare una foto con una risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel. L’inquadratura ha un angolo di campo di 70 gradi, sufficiente per poter offrire anche una buona panoramica dei denti adiacenti a quello interessato.

Sul manico è presente un tasto per passare rapidamente dallo scatto della fotografia alla registrazione del video, un bilanciere per regolare il livello di zoom, il tasto di accensione e spegnimento e uno schermo dove poter controllare lo stato di collegamento del WiFi e dell’energia residua accumulata nella batteria.

Dentro ce n’è una da 1.000 mAh che promette fino a 2 ore di autonomia e si ricarica pressappoco nello stesso lasso di tempo – anche con una powerbank – tramite connessione microUSB, sia via cavo che utilizzando il supporto in dotazione.

La connessione WiFi, che viaggia a 2.4 GHz, serve per potersi collegare ad uno smartphone Android (almeno in versione 4.2) o un iPhone (con installato iOS 8 o una versione successiva del sistema operativo) e mostrare in tempo reale ciò che sta inquadrando la piccola fotocamera.

Tutta la struttura è costruita in plastica ABS e la testina è certificata IP67, il che vuol dire che al termine dell’utilizzo si può sciacquare sotto l’acqua e lavare con del sapone, in modo da poterla usare con tutti i membri della famiglia (cane compreso, perché no?)

Se lo volete comprare, al momento è in sconto del 14% su Gearbest: grazie all’offerta lampo anziché 49,12 euro ve lo portate a casa per 42,35 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.