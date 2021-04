ENGWE X5S, bici elettrica pieghevole in offerta lampo a metà prezzo

Se vi siete persi il bonus mobilità del Governo, ecco una buona occasione per comprare una bicicletta elettrica risparmiando più di 500 euro: lo sconto è su Gearbest dove il modello ENGWE X5S è proposto in offerta lampo a metà prezzo.

Questa bicicletta rispetta tutte le normative attualmente vigenti in merito alla mobilità elettrica: monta infatti un motore da 350 Watt che promette una velocità massima di 25 chilometri orari. Può trasportare un massimo di 150 chilogrammi di peso tra pilota e carico da agganciare eventualmente al portapacchi posteriore e promette fino a 40 chilometri di autonomia con una sola carica della batteria (ovviamente molto dipende dal peso del pilota, dalla tipologia del manto stradale e dall’inclinazione del percorso), la cui energia si ripristina completamente in circa 6-8 ore.

Il punto di forza di questo modello è che utilizza un sistema di trazione senza catena, quindi non si incorre nel rischio di ritrovarsi improvvisamente a piedi perché la catena è saltata fuori dalla corona. E’ di tipo monomarcia e le informazioni relative alla velocità di percorrenza e dell’autonomia residua si possono leggere anche in corsa direttamente dallo schermo integrato sul manubrio.

Si tratta di una bicicletta pieghevole, che può quindi essere riposta agilmente all’interno del bagagliaio dell’auto per poter essere tirata fuori solo al momento del bisogno. Risulta quindi particolarmente utile per gli spostamenti in città, perché permette di lasciare l’auto immediatamente fuori e poter allo stesso tempo attraversare le arie urbane e limitate al traffico più rapidamente che a piedi, e senza il minimo sforzo.

E’ molto leggera perché il telaio è costruito in lega di alluminio e utilizza ruote da 14 pollici. La lunghezza della bicicletta completamente aperta è di 1,28 metri mentre l’altezza del manubrio è di 1,10 metri. L’altezza minima della sella invece è di 55 centimetri da terra.

Chi desidera comprarla, come dicevamo al momento la trova in offerta lampo a metà prezzo su Gearbest: anziché 1.088,10 euro costa 544,05 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.