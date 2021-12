Eric Clapton ha citato in giudizio una donna per avere messo in vendita un bootleg su eBay

Il chitarrista e cantautore britannico Eric Clapton ha citato in giudizio una donna per avere messo in vendita per 9,95 euro su eBay un bootleg (una registrazione amatoriale tipicamente distribuita in forma non ufficiale senza l’avallo ufficiale del detentore dei diritti).

Stando a quanto riferisce il tedesco Bild, il bootleg “Live USA” sarebbe stato acquistato dal defunto marito della convenuta – tale “Gabriele P.”) – in un centro commerciale 30 anni addietro. La donna aveva messo in vendita l’album su eBay e Clapton – indicando la natura illegale dello stesso – aveva deciso di depositare una dichiarazione giurata personale, ricorrendo a un “affidavit”, uno strumento giuridico con il quale una persona giura sull’autenticità e la veridicità dei fatti scritti.

Il Tribunale regionale di Düsseldorf si è pronunciato a favore di Clapton, respingendo il ricorso dopo la prima pronuncia, non tenendo conto che la donna aveva affermato di non essere stata lei direttamente ad acquistare il CD né di avere idea delle caratteristiche del suo contenuto.

La donna deve pagare le spese legali, per un totale di circa 3500 euro e rischia una sanzione fino a 250.000 € e fino a sei mesi di prigione se continua a insistere nel voler vendere l’album su eBay. L’avvocato della donna, Klaus Günther, ha ad ogni modo dichiarato alla BILD che la cliente non intende arrendersi e proverà a fare nuovamente ricorso.