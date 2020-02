Erogatore automatico di sapone liquido Xiaomi in offerta a 26 euro

Avete presente i distributori di schiuma di sapone che si possono trovare in alcuni hotel più moderni, capaci di distribuire una manciata di schiuma semplicemente posizionando la mano al di sotto dell’ugello? Ora potete averlo a casa anche voi per circa 26 euro.

Si tratta di uno dei tanti dispositivi fuoriusciti dall’ecosistema di Xiaomi che promette di portare la “schiuma di sapone ad infrarossi” in tutte le case. Il dispositivo è molto discreto e dal design minimale: una torretta con sapone liquido sormontata da una protuberanza dotata di ugello e di sensore infrarossi.

Basterà posizionare la mano al di sotto dell’ugello per attivare il sensore a infrarossi che vi distribuirà una porzione di sapone liquido. Un accessorio scenografico ma anche estremamente utile, specialmente in termini di igiene in quanto non sarà necessario toccare il distributore di sapone, qualunque siano le condizioni delle vostre mani.

Questo erogatore di sapone funziona a batteria: ha un’autonomia di 400 utilizzi e può quindi funzionare per quasi due mesi se usato quotidianamente da una famiglia al completo). Può essere posizionato in bagno ma anche in cucina o in qualunque luogo in cui possa essere utile per la detersione.

Un lusso che Xiaomi rende accessibile a tutti a poco più di 26 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.