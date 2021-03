Essiccatore per alimenti con 6 vassoi in offerta lampo a 42,40 euro

Se state cercando un essiccatore per alimenti casalingo, ecco l’offerta che fa per voi: c’è un modello da 250W con 6 vassoi attualmente in offerta lampo su Gearbest a 42,40 euro.

Mai come oggi si sente la necessità di un elettrodomestico come questo. Da un lato infatti c’è il telelavoro, che ci accompagnerà ancora per diversi anni, costringendoci ad una sedentarietà che mai avremmo pensato potesse essere possibile; dall’altra la necessità di poter fare uno spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio per bloccare la fame senza sovraccaricarci di calorie che poi faremmo fatica a smaltire.

Mangiare un pugno di frutta secca (circa 30-40 grammi) non solo è consigliato perché blocca appunto l’appetito senza introdurre un esagerato apporto calorico, ma è da anni considerato un vero e proprio elisir di lunga vita. Noci, mandorle, pistacchi, uvetta e simili contengono infatti grassi monoinsaturi e polinsaturi che fanno bene all’organismo (specie al colesterolo) e sono anche ricchi di vitamina A, E, C, K, nonché fibre e materiali come zinco, magnesio, ferro, potassio, fosforo e calcio. In special modo i semi oleosi e la frutta a guscio, come le noci, sono particolarmente indicati contro l’obesità e le malattie croniche.

Se con i lockdown o con il poco tempo che vi resta tra una videoconferenza e l’altra non avete la possibilità di andarli ad acquistare al supermercato, grazie ad un elettrodomestico di questo tipo potete creare le vostre scorte direttamente da casa, con gli alimenti che avete nel frigo. Specie per chi ha un orto o un frutteto, può realizzare cibi disidratati sfiziosi e nutrienti a chilometro zero.

Funziona così: attraverso una resistenza elettrica viene riscaldata l’aria in entrata e una ventola la convoglia verso gli alimenti. Al termine, gli alimenti vanno conservati all’interno di vasetti di vetro dotati di tappo a vite, oppure a gancio, per massimizzare lo stato di conservazione.

Questo essiccatore permette di impostare una temperatura compresa tra i 35°C e i 70°C e il tempo di lavoro tra 1 ora e 48 ore, quindi è pensato proprio per disidratare correttamente qualsiasi alimento. In più è dotato di 6 vassoi completamente lavabili anche in lavastoviglie, il che significa che c’è spazio per poter disidratare contemporaneamente tanti alimenti diversi. Qualche esempio? mele, albicocche, fragole, more, lamponi, ananas, ciliegie, ananas, prugne, fichi, pere, banane, lamponi, arance, more, fragoline e frutti di bosco. Potete usarlo anche per disidratare verdura, funghi, erbe aromatiche nonché parti di scarto di frutta e verdura, gambi, bucce e semi.

Per quanto riguarda gli ingombri, occupa uno spazio pari a 32 x 26 x 26 centimetri e come dicevamo consuma 250W. Come dicevamo, se volete comprarlo al momento lo trovate in sconto su Gearbest. Anziché pagarlo quasi 50 euro, grazie all’offerta lampo attualmente in corso risparmiate il 14%: lo pagate 42,40 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.