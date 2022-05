Estate al fresco con il mini ventilatore a doppia elica a 22 euro

Arriva l’estate e, come ogni anno dobbiamo prepararci ad un caldo afoso e insopportabile. Per fortuna, bastano davvero pochi euro per restare al fresco, grazie a questo ventilatore a doppia elica in offerta, in grado di nebulizzare l’acqua e farci respirare anche nelle ore più calde del giorno. Si acquista a 22 euro direttamente a questo indirizzo.

Il piccolo ventilatore in offerta ha una forma davvero particolare. si presenta come una sorta di aereo vintage, dove le eliche dei due motori sono le ventole per raffreddare l’ambiente, e rinfrescare l’utente.

Sul ponte di comando è presente anche un piccolo orsetto, all’interno di una capsula che può essere riempita d’acqua, che verrà nebulizzata nell’ambiente, così da rinfrescarlo al meglio.

La doppia elica assicura di coprire un maggiore spazio, e grazie alle tre velocità sarà possibile gestire al meglio il ventilatore, così da lasciarlo acceso su una scrivania mentre si lavora, o anche sul comodino mentre si è a letto.

Disponibile in diverse colorazioni, il ventilatore funge anche da luce d’atmosfera, grazie alla presenza di un LED a 7 luci, che colora delicatamente l’ambiente, mentre rinfresca.

Si alimenta con un cavetto USB incluso in confezione, così da non doversi preoccupare di eventuali batterie scariche. Al suo interno ha comunque duna batteria che assicura almeno 3 ore di utilizzo. Il piccolo ventilatore ha dimensioni davvero contenute, essendo alto circa 12,55 cm, e largo 15 cm, così da poterlo adattare su qualsiasi scrivania, anche di piccole dimensioni.

Al momento lo si può acquistare in sconto a questo indirizzo a circa 22 euro. Tra. metodi di pagamento vi segnaliamo la presenza di PayPal, che di certo rappresenta una garanzia per le transazioni online, anche quando si acquista dall’estero.