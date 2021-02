Preparate la vostra guerra contro le zanzare con questa lampada killer, in sconto a 5,86 euro

Prevenire è meglio che grattare, perciò non fatevi trovare impreparati quando farà capolino il primo caldo. Comprate la lampada anti-zanzare oggi, scontata a 5,86 euro con un codice.

Innanzitutto, è diversa da molte altre perché – stando a quanto si legge nella scheda tecnica – è capace di imitare il respiro del corpo umano, anche se non è chiaro come lo farebbe. Il prodotto viene descritto come silenzioso e non sembra presentare parti mobili all’esterno.

Ad ogni modo almeno apparentemente dovrebbe assicurare un migliore funzionamento perché questo particolare sistema per attirare le zanzare si accompagna a quello più tradizionale, composto da una piccola lampadina capace di emettere la luce ultravioletta con lunghezza d’onda a 365nm, la stessa che viene usata per controllare le banconote e che tanto piace alle zanzare.

Se si avvicinano abbastanza vengono risucchiate all’interno di un serbatoio grazie all’impiego di una ventolina che ruota 1.800 volte al minuto per catturare le zanzare ed impedire che poi possano uscire. A quel punto entra in gioco il lato umano: il giorno successivo, al risveglio, è possibile spostarsi all’aria aperta, aprire il serbatoio e liberare le zanzare.

Questa lampada è costruita principalmente nel più comune polimero termoplastico ABS utilizzato nella produzione di accessori come questo e l’alimentazione si ottiene collegando la spina USB incorporata alla porta compatibile di un alimentatore, di un computer o un televisore e richiede pochissima potenza: per alimentarla bastano 3W.

Se la volete comprare, generalmente costa 11 euro ma al momento è scontata a 7,54 euro. Tuttavia se inserite il codice USBMLAMP risparmiate ancora qualcosina, pagandola 5,86 euro ovvero il 46% in meno rispetto al prezzo di listino.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.