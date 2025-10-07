Festa Prime, telecamere e robot eufy con forti sconti

Il marchio eufy sta approfittando della Festa delle offerte Prime per proporre una gamma completa di prodotti pensati per semplificare la vita quotidiana che integrano tecnologia e praticità.
Dalle telecamere di sicurezza per interni ed esterni, con funzioni avanzate come il riconoscimento intelligente, la visione notturna a colori e l’assenza di costi mensili, fino ai videocitofoni wireless che permettono di monitorare ingressi e ricevere notifiche in tempo reale.
La gamma comprende anche robot aspirapolvere e lavapavimenti dotati di sistemi di navigazione innovativi, aspirazione potente e funzioni di autopulizia, adatti a diverse superfici e capaci di gestire efficacemente peli di animali domestici.
Per la cura della casa si aggiungono robot tagliaerba che promettono precisione e autonomia nella manutenzione del giardino. Infine, bilance smart per il monitoraggio della composizione corporea e tracker intelligenti.
