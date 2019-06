Eufy Smart Scale P1, bilancia compatibile con iOS e Android scontata a 39,99 euro

Chi fa sport e si allena in casa o in palestra o più semplicemente chi segue una dieta e vuole tenere sotto controllo il proprio corpo può fare affidamento ad una bilancia impedenziometrica come quella di Eufy, ora in sconto a 39,99 euro spedizione compresa.

Per conoscere dettagli e funzionamento della bilancia vi rimandiamo alla nostra recensione (click qui) dove trovate anche i test sul campo. Si tratta, come anticipato, di una bilancia pesapersone che, oltre al peso, misura percentuale di massa magra e massa grassa, di acqua nel corpo, la massa ossea e muscolare, oltre a calcolare BMI e BMR.

Può quindi fare la differenza quando si vuole tenere d’occhio lo sviluppo muscolare nel tempo e scoprire se gli allenamenti stanno dando i loro frutti, o se una dieta sta effettivamente riducendo il grasso corporeo come sperato.

I materiali sono ottimi, ha un piatto in vetro molto resistente ed il design ben si accosta in qualsiasi ambiente. Funziona con quattro batterie stile AA incluse nella confezione e tutti i parametri sono raccolti all’interno di un’app per iOS e Android (senza app, rileva solo il peso).

La bilancia di Eufy normalmente costa 70 euro ma grazie al codice J9HR7CTK potete portarvela a casa per 39,99 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.