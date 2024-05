Eufy sconta telecamere e aspirapolvere per il suo compleanno

Un viaggio cominciato 8 anni fa quello di Eufy, il marchio di Anker dedicato alle periferiche per la casa intelligente, che l’azienda ha deciso di festeggiare lanciando alcune offerte su Amazon.

«Non saremmo qui senza il vostro sostegno» scrive l’azienda sui social, «e vogliamo ringraziare tutti coloro che sono stati con noi» attraverso anche alcune speciali promozioni valide fino al 4 Giugno.

In sostanza se si spendono più di 250 € Eufy promette di inviare anche un omaggio, mentre chi supera gli 800 € di spesa in acquisti targati Eufy riceverà in regalo il MACH V1, aspirapolvere verticale con mocio incorporato, del valore di 599 €.

Come abbiamo scritto più volte, il brand è noto per le sue telecamere di sicurezza e per i bundle contenenti hub e telecamere. Tra le peculiarità di alcune di queste periferiche vi è la batteria integrata, che permette un’autonomia invidiabile e che nella maggior parte dei casi consente di caricarle praticamente una o due volte per averle operative tutto l’anno.

In questa speciale occasione Eufy ha deciso di tagliare il prezzo principalmente ad aspirapolvere e telecamere, con sconti che arrivano fino al 40% e in qualche caso si risparmiano anche 130 € sul normale prezzo di listino.

Tutte le offerte Eufy su Amazon lanciate in occasione dell’ottavo compleanno le trovate elencate direttamente qui sotto con data di scadenza fissata al 4 Giugno.

La nostra redazione ha aggiunto anche decine e decine di altri prodotti Eufy attualmente in Offerta a tempo: sono principalmente telecamere, proposte anche in bundle, con alcuni videocitofoni e altri sistemi di sicurezza in promozione per poche ore e con scorte limitate che riteniamo essere un buon investimento per la propria abitazione.

A 419,00 € invece di 549,00 € | sconto 24% – fino a 4 giu

A 67,68 € invece di 99,99 € | sconto 32% – fino a 4 giu

A 151,99 € invece di 199,99 € | sconto 24% – fino a 4 giu

A 37,99 € invece di 49,99 € | sconto 24% – fino a 4 giu

A 139,99 € invece di 199,99 € | sconto 30% – fino a 4 giu

A 599,99 € invece di 699,99 € | sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

A 599,00 € invece di 639,00 € | sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

A 739,00 € invece di 899,00 € | sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

A 159,00 € invece di 189,00 € | sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

A 239,00 € invece di 349,99 € | sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

A 47,49 € invece di 79,00 € | sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

A 188,61 € invece di 279,99 € | sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

A 68,58 € invece di 99,99 € | sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

A 249,99 € invece di 269,99 € | sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

A 459,99 € invece di 599,99 € | sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

A 132,99 € invece di 199,99 € | sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

A 99,00 € invece di 109,00 € | sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

A 149,99 € invece di 179,99 € | sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

A 31,99 € invece di 39,99 € | sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 44,99 € invece di 59,99 € | sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

A 85,49 € invece di 129,99 € | sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

A 94,99 € invece di 129,99 € | sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

A 69,99 € invece di 79,99 € | sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

A 36,09 € invece di 49,99 € | sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

A 249,00 € invece di 299,00 € | sconto 17% – fino a 4 giu

A 349,00 € invece di 399,00 € | sconto 13% – fino a 4 giu

A 379,99 € invece di 599,99 € | sconto 37% – fino a 4 giu

A 169,99 € invece di 199,99 € | sconto 15% – fino a 4 giu

A 695,13 € invece di 799,00 € | sconto 13% con Coupon Speciale = EUFY2351 – fino a 4 giu

A 149,99 € invece di 179,99 € | sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

A 139,99 € invece di 179,99 € | sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

A 79,99 € invece di 129,99 € | sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

A 99,99 € invece di 121,00 € | sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

A 23,99 € invece di 29,99 € | sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 129,99 € invece di 179,99 € | sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).