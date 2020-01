Extra-sconti Philips su Amazon, risparmiate 40 euro con acquisti superiori a 150 euro

Uno sconto sopra lo sconto: è la promozione lanciata da Philips su Amazon dove, fino al 28 gennaio, è possibile ottenere 40 euro di sconto su prodotti già scontati semplicemente superando i 150 euro nel carrello con uno o più prodotti selezionati dall’azienda.

L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto per i prodotti venduti e spediti da Amazon che trovate elencati in questa pagina e come dicevamo è valida fino alle 23:59 di martedì 28 gennaio salvo esaurimento anticipato dei prodotti disponibili, quindi se siete interessati a sfruttare la promozione è bene che facciate i vostri conti in fretta e procediate con gli acquisti.

Come dicevamo è sufficiente aggiungere al carrello uno o più prodotti elencati nella pagina e raggiungere i 150 euro per poter beneficiare di un ulteriore taglio del prezzo di 40 euro al momento dell’acquisto. Gran parte dei prodotti sono già scontati quindi il risparmio è davvero notevole.

Di seguito vi facilitiamo la scelta segnalandovi una lista dei prodotti più vantaggiosi in quanto a sconto già applicato da cui potete sottrarre ulteriori 40 Euro. Il resto dei prodotti, come dicevamo, è elencato in questa pagina.

Philips Macchine da Caffè Automatiche Serie 5000 LatteGo EP5335/10 Macchina da Caffè Automatica con Macine in Ceramica e Filtro AquaClean, Caraffa LatteGo, Acciaio Inossidabile In offerta a € 639,99 – sconto 20%

– fino al

Philips Rasoio Elettrico S7000 SMART Wet&Dry, con Lame GentlePrecision, Sistema Skin Glide, Sensore BeardAdapt con Regolabarba e Spazzolina di Pulizia Viso S7970/19 In offerta a € 162,99 – sconto 35%

– fino al

Philips Sonicare HX9352/04 DiamondClean, Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, 5 Programmi di Pulizia, Nero In offerta a € 149,99 – sconto 33%

– fino al

Philips EP3510/00 Macchina da Caffè Automatica Serie 3100, Macine in Ceramica, Filtro AquaClean, Pannarello Classico In offerta a € 319,99 – sconto 33%

– fino al

Philips FC9742/09 Aspirapolvere senza Sacco PowerPro Expert, Tecnologia PowerCyclone 8 In offerta a € 149,99 – sconto 40%

– fino al

Philips Ferri da Stiro con Caldaia GC9614/20 Ferro con Generatore PerfectCare Elite con Tecnologia OptimalTEMP, Colpo Vapore 500g In offerta a € 227,00 – sconto 35%

– fino al

Philips S6000 Wet&Dry Rasoio Elettrico con Lame MultiPrecision e Modalità Skin Guard, Regolabarba Integrato S6640/44 In offerta a € 104,99 – sconto 34%

– fino al

Philips Airfryer XL HD9240/30 Friggitrice Low-Oil e Multicooker con Tecnologia Rapid Air, 2100 W, 1.2 kg, Plastica, Bianco In offerta a € 231,56 – sconto 23%

– fino al

Philips GC8735/80 PerfectCare Performer Ferro Generatore di Vapore , Tecnologia OptimalTemp, fino a 6.5 Bar di Pressione della Pompa, Colpo Vapore 420 g, Serbatoio 1.8 L, Blu/Nero – In offerta a € 149,99 – sconto 40%

– fino al

Philips Regolabarba BT3216/14 series 3000 beardtrimmer rifinitore innovativo con sistema Lift & Trim In offerta a € 32,99 – sconto 28%

– fino al

Philips MG3757 Groming Kit Serie 3000 Rifinitore 9 in 1 Barba, Baffi e Capelli, batteria In offerta a € 32,99 – sconto 35%

– fino al

Philips Cucina HR2204/80 Viva Collection SoupMaker, 1000 W, 1.2 Litri, Acciaio Inox, Nero In offerta a € 71,50 – sconto 41%

– fino al

Philips Tagliacapelli HC7460/15 Serie 7000 Tagliacapelli con Pettini Motorizzati e Lame in Acciaio Inox, 60 Lunghezze In offerta a € 59,99 – sconto 29%

– fino al

Philips Sonicare HX9332/04 DiamondClean Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, 62.000 moviment/min, 5 Programmi di Pulizia, Bianco In offerta a € 146,44 – sconto 35%

– fino al

Philips Ferri da Stiro con Caldaia GC9660/30 Ferro da Stiro con Caldaia PerfectCare Elite Plus, Sensore Intelligente DynamicQ, 2700 W, 1.8 Litri In offerta a € 229,99 – sconto 43%

– fino al

Philips Aspirazione SpeedPro Max FC6813/01 Scopa Elettrica senza Fili 360°, Batteria 18 V, 45 Minuti di Autonomia, Mini Spazzola TurboPet, Colore Blu In offerta a € 279,50 – sconto 35%

– fino al

Philips Accessori Stiro GC026/00 Rimuovi Pelucchi, alimentazione a batteria, 0 W In offerta a € 11,02 – sconto 26%

– fino al

Philips 7000 MG7770/15 Grooming Kit Rifinitore Impermeabile in Acciaio, 18 in 1, Utilizzabile sotto la doccia, Barba, Capelli e Corpo In offerta a € 92,15 – sconto 39%

– fino al

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

