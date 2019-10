F8, lo smartwatch low cost clone di Apple Watch si acquista a soli 14 euro

Se vi piace lo stile di Apple Watch ma volete spendere molto meno per uno smartwatch, questo F8 potrebbe essere la soluzione ideale: si tratta infatti di un clone molto low cost del dispositivo Apple con il quale condivide alcuni tratti estetici, con qualche spunto maggiormente sportivo, come il cinturino traforato in silicone, dal look più aggressivo.

Dotato di un display LCD da 1.3 pollici, questo F8 include alcune caratteristiche interessanti, prima fra tutte la certificazione IP67, che ne garantisce la sicurezza in ambienti “umidi”.

Compatibile con Android e iOS, non mancano le caratteristiche ormai classiche della maggior parte degli smartwatch, quali tracciamento delle attività sportive, podometro, notifiche dirette, ricezione chiamate, tracciamento dell’attività cardiaca e pressione sanguigna, ricezione chiamate e segnalazione sedentarietà, sveglia e molto altro.

Notevole anche la durata della batteria, che garantisce fino a 8 giorni in modalità standard, più di una settimana senza dover mettere in carica l’F8, grazie ai 110mAh presenti nel “serbatoio” energetico.

F8 è disponibile in quattro versione, nero, oro, argento e verde e si acquista al prezzo di soli 14 euro cliccando su questo link diretto. La spedizione per l’Italia è gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui e tempi di spedizione e sulla gestione degli ordini, è possibile consultare la pagina del venditore.