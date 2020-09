Facebook e Luxottica si alleano per Smart Glass dedicati alla Realtà Aumentata

Facebook ha annunciato un progetto di ricerca che permetterà di raccogliere dati usando occhiali per la Realtà Aumentata creati in partnership con Luxottica, l’azienda italiana che produce e commercializza occhiali, proprietaria di marchi quali Ray-Ban, Persol, Oakley, Vogue-Eyewear e altri ancora.

Da tempo si vocifera che anche Apple sta lavorando ai suoi “Apple Glass” e su un dispositivo indossabile per la Realtà Virtuale ma non è chiaro se e quando questi saranno disponibili. Luxottica e Facebook prevedono che il loro accessorio sarà disponibile nel 2021.

“Dopo aver passato del tempo con il loro team e visitato il loro stabilimento, ho capito che erano il partner giusto per aiutarci a mettere insieme le migliori tecnologie unitamente ai migliori occhiali”, ha dichiarato Mark Zuckerberg nel corso dell’evento Facebook Connect, la conferenza annuale che quest’anno si è tenuta virtualmente dalla California.

La partnership pluriennale è stata presentata nel corso dell’evento Facebook Connect dove il social ha anche annunciato gli smart glass “Project Aria”, primo mattone per lo sviluppo della piattaforma che consentirà di raccogliere dati e addestrare la piattaforma software che Facebook sta sviluppando al riconoscimento del mondo circostante dal punto di vista in prima persona come quello visto da un essere umano.

Non sono noti dettagli di Project Aria ma questi occhiali includono telecamere, microfoni e sensori di eye tracking. Nella fase di testing le persone che indosseranno questo accessorio saranno riconoscibili perché indosseranno una divisa dedicata, per avvisare della raccolta dati in corso. I testing si svolgeranno con la collaborazione di un centinaio di dipendenti di Facebook e appaltatori che opereranno nella baia di San Francisco a partire da questo mese. Il social spera che i dati raccolti dal Project Aria potranno portare allo sviluppo di “veri e realmente funzionanti occhiali per la Realtà Aumentata”.

Come accennato il rimo prodotto frutto della nuova partnership è previsto per il 2021 e avrà il marchio Ray-Ban.

