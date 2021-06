Falcon GX5, mini-drone 4K in offerta lampo a 101,27 euro

Se volete comprare un drone compatto ma che sia al contempo capace di registrare foto e video in alta qualità, approfittate dell’offerta sul Falcon GX5, attualmente scontato a 101,27 euro.

Si tratta di un mini-drone con videocamera incorporata capace di registrare filmati in 4K, quindi con un’alta risoluzione. Utilizza un obiettivo che ha un angolo di campo molto ampio, di 120 gradi, e che può essere inclinato per riprendere frontalmente oppure verso il basso. La batteria invece è da 1.100 mAh, si può rimuovere e sostituire con facilità per prolungare l’autonomia acquistandone separatamente delle altre, e promette fino a 20 minuti di volo con una sola carica e si ricarica tramite USB anche da una normale powerbank, quindi anche in mobilità.

Il punto di forza principale di questo mini-drone sono le tecnologie impiegate, che consentono di fruire di una serie di funzioni performanti e “smart”. Ad esempio, si può regolare la velocità tra 8 e 11 chilometri orari, quindi si possono registrare video in movimento ad una velocità sostenuta. Inoltre si può controllare sia tramite il telecomando in dotazione, sia attraverso l’app per lo smartphone, dal quale si possono programmare anche alcuni movimenti intelligenti come ad esempio quello che fa eseguire un cerchio intorno al soggetto inquadrato, realizzando così una ripresa a trecentosessanta gradi.

C’è anche la modalità che consente di decidere una traiettoria e poi farla seguire al drone, in modo da registrare un percorso senza doverlo controllare manualmente. C’è infine anche la modalità con inseguimento automatico del soggetto inquadrato, che viene riconosciuto e seguito in tutti i suoi spostamenti, mantenendolo al centro della scena. Il drone Falcon GX5 include inoltre il posizionamento GPS che permette di farlo tornare dal pilota con la semplice pressione di un tasto qualora lo si dovesse perdere di vista, e si può controllare infine anche tramite semplici gesti della mano.

Può essere stabilizzato in volo in un click, facendogli così mantenere una certa posizione a una determinata altezza senza dover toccare nulla, e soprattutto è molto compatto: da chiuso misura 12,5 x 8,7 x 6 centimetri mentre quando completamente aperto misura 21,5 x 17,3 x 6 centimetri. Include alcuni LED che permettono di vederlo chiaramente anche al buio e per aprirlo e chiuderlo bastano pochi e semplici gesti che si eseguono in una manciata di secondi.

Se volete comprarlo, come dicevamo è al momento in sconto: anziché 151,39 euro risparmiate il 33% perché l’offerta lampo lo sconta a 101,27 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.