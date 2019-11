FastestVPN, proteggete la privacy online per un anno con soli 5 dollari

Se state cercando una VPN, un servizio che consente di rendervi anonimi in rete e soprattutto più sicuri impedendo che siano intercettati dati personali o, peggio, carte di credito, password, dati sensibili, il miglior posto dove guardare in questo momento è BundleHunt.

Il sito online che offre sconti e promozioni permette infatti di comprare l’abbonamento annuale di FastestVPN, normalmente proposto per 120 dollari, al “folle” prezzo di soli 5 dollari.

Acronimo di Virtual Private Network, la VPN crea per l’appunto una rete privata virtuale attraverso la quale l’utente può scambiare dati in maniera del tutto anonima e sicura, senza cioè che nessun altro possa leggerli o modificarli. Con una VPN perciò non solo si protegge la navigazione online a casa ma si evitano le intrusioni soprattutto quando ci si aggancia alle reti pubbliche o gestite da terzi, come ad esempio la connessione WiFi della biblioteca o del bar vicino casa.

FastestVPN è quella che al momento offre uno dei maggiori numeri di dispositivi connessi in contemporanea: 10. Si tratta quindi di un’ottima soluzione per una famiglia o un gruppo di persone che devono usare un sistema di protezione dell’anonimato.

Nonostante il nome, come si legge nelle varie recensioni, non è velocissima (per quanto onesta nelle prestazioni), ma il rapporto tra costo e funzioni, in questo momento è quasi irrinunciabile.

Supporta praticamente quasi tutti i dispositivi in commercio inclusi quelli con sistema operativo Windows, Linux, macOS, iOS, Android, ma anche Smart TV, console e router. Include un ad-blocker per bloccare le pubblicità, un firewall NAT e un software anti-malware, chiaramente il tutto sotto crittografia AES a 256 bit e con il supporto di numerosi protocolli tra cui L2TP, SSTP, TCP e UDP.

Per acquistare 1 anno di abbonamento a FastestVPN a 5 dollari invece che a 120 dollari basta sbloccare il bundle di BundleHunt pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di 3 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo abbonamento con BundleHunt spenderete complessivamente 8 dollari invece di 120 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate PDF Manager Ultimate a 3 dollari invece che a 70, Luminar Flex Plugin a 4 dollari invece di 70, CloudMounter a 2,5 dollari anziché 30, Hype 4 a 5 dollari invece di 50, TextSoap a 5 dollari anziché 45, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30 e il gioco Civilization Beyond Earth a 10 dollari invece di 60.