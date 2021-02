Fate il Tetris con le luci in sconto a 18,41 euro

Se volete mettervi sulla scrivania o sulla mensola dello studio o del salotto una lampada colorata e divertente, sfruttate l’occasione di poter comprare quella stile Tetris in sconto con un codice a 18,41 euro.

Non si tratta di una lampada comune perché il punto luce che permette di creare è personalizzabilissimo grazie proprio alla struttura che imita il funzionamento del gioco a cui si ispira. Il gioco del Tetris è noto a tutti: fu inventato da Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984 mentre lavorava per l’Accademia delle Scienze dell’URSS di Mosca, ispirandosi ai tetramini per la realizzazione di quello che, grazie anche al fatto che non è mai stato brevettato e quindi utilizzabile da chiunque senza spendere una lira, è classificabile tra i videogiochi di logica e ragionamento più conosciuti al mondo.

Il tetramino è una figura piana composta da quattro (dal prefisso greco, tetra) quadrati identici connessi tra di loro lungo i lati. Si tratta di caso particolare di polimino, come i pentamini e gli esamini. Sono proprio questi che compongono la lampada. Potremmo definirla una lampada modulare perché si personalizza agganciando tra loro i vari pezzi nell’ordine e nel verso che più si preferisce.

In confezione ce ne sono sette: uno è il tetramino classico, ovvero la barra blu composta da quattro quadrati allineati in fila, detto anche “barra” e di colore blu. Poi ci sono la L e la J, detta anche L rovesciata, rispettivamente nei colori arancione e verde; c’è poi il tetramino Z, detto anche N rovesciata, di colore giallo, e la S, detto anche N o serpente, di colore rosso. Infine ci sono la T viola e il quadrato, detto anche O, di colore bianco.

Ciascun tetramino è costruito principalmente in ABS mentre le cornici sono metalliche, in modo da garantire il passaggio di corrente quando si montano tra loro. Il lato del singolo tetramino misura 4 centimetri, quindi – per dire – la barra è lunga 16 centimetri e misura 4 centimetri di altezza e 4 centimetri di profondità. Il consumo di tutto il sistema è di appena 5,5 W e l’alimentazione viene fornita collegando lo spinotto dell’alimentatore, incluso in confezione, sulla presa presente in uno dei tetramini a lato della barra.

La luce non produce sfarfallii, offre una illuminazione morbida e di tipo anti-abbaglio, in questo modo non darà fastidio anche se la si guarda direttamente.

Il prezzo di questa curiosa lampada, in vendita su Gearbest, è di 25 euro ma al momento è scontata a 20 euro. Tuttavia inserendo il codice GBRUSLAMP potete ottenere uno sconto ulteriore per pagarla 18,41 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.