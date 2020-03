Fengmi M055DCN, il videoproiettore Full HD portatile con Android

Dimenticate gli antiestetici videoproiettori con design di vecchia generazione: comprando Fengmi M055DCN non solo avrete un prodotto moderno da questo punto di vista, ma anche per quanto riguarda specifiche tecniche e tecnologie impiegate.

Al momento è scontato del 24% quindi è ancora più conveniente comprarlo, visto che si risparmiano più di 130 euro. Ma vediamo prima che cosa offre.

Innanzitutto la dimensione del flusso di immagini che Fengmi M055DCN è in grado di proiettare su una parete parte da 40” di diagonale ma può arrivare a coprire fino a 200” con rapporto d’aspetto 12:1. La principale caratteristica legata al suo aspetto è che, essendo facile da trasportare, si può utilizzare in qualsiasi ambiente.

Basta poi posizionarlo su un tavolo o direttamente a terra, anche senza essere precisissimi in quanto è dotato di un sistema di correzione trapezoidale a quattro vie della proiezione, che gli consente di correggere l’inclinazione in tutte le direzioni fino a più o meno 45 gradi.

Oltre a questo, la proiezione è luminosissima: la scheda tecnica parla di 550 ANSI lumen raggiunti da un sistema di LED RGB+BP che offrono una proiezione chiara e nitida anche quando l’ambiente in cui si utilizza non è completamente buio.

Grazie agli speaker incorporati non è nemmeno necessario collegarlo necessariamente ad un impianto audio, quantomeno quando si gestisce una proiezione casalinga con pochi spettatori. E’ dotato di un sistema Dolby Audio con DTS HD, il tutto controllato da un efficiente processore Amlogic T968-H.

Fengmi M055DCN supporta anche la riproduzione dei filmati in 3D indossando appositi occhiali (non presenti in dotazione) e si può collegare via wireless a smartphone e tablet per riprodurre quel che compare sullo schermo oppure può estendere il monitor di un computer sfruttando la presa HDMI.

Tra le altre porte troviamo una USB 3.0, una presa audio jack da 3.5 millimetri e l’ingresso per l’alimentazione. Il motore è Android, basato sul sistema MIUI TV e si può controllare anche tramite comandi vocali tramite il microfono installato sul telecomando.

Come dicevamo se siete interessati all’acquisto di Fengmi M055DCN, al momento lo potete comprare in sconto del 24% su Gearbest: il risparmio è di oltre 130 euro visto che il prezzo, anziché di 554 euro, è momentaneamente sceso a 421,60 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.