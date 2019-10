FIIDO D2, la bici elettrica pieghevole ora è anche a velocità variabile

E’ in sconto la bicicletta elettrica FIIDO D2, modello successivo alla ben conosciuta D1 e dotata di funzionalità molto interessanti per chi è alla ricerca di una bicicletta smart portatile e versatile.

Questa bicicletta offre le stesse funzionalità di quella che va a sostituire, salvo una distinzione: rispetto al modello D1 ma anche alla versione D2 precedente (che abbiamo recensito) include anche il cambio Shimano con 6 livelli di velocità, molto comodo quindi per adattarsi alle diverse condizioni stradali.

Il resto delle specifiche è praticamente identico: motore da 250 W con una velocità fino a 25 km all’ora e tre modalità d’uso, totalmente elettrica, a pedalata assistita e pedalata meccanica.

FIIDO D2 include anche una batteria al litio da 7,8 Ah che garantisce un’autonomia di 20-35 km in modalità elettrica pura, che diventano 40-50 km in modalità assistenza assistita.

E’ incluso un attacco USB sul manubrio progettato per trattenere comodamente il telefono cellulare, mentre l’altezza del sedile regolabile si adatta per restituire il maggior comfort possibile grazie anche al sistema di sospensioni.

Realizzata in lega di alluminio, questa e-bike supporta fino a 120 kg di carico e integra freni a disco su entrambe le ruote. Infine è presente un sistema di piegatura rapida in tre passaggi, per la massima versatilità.

Se siete interessati all’acquisto la potete comprare su Gearbest al prezzo di 450 euro circa con il coupon H394A0814698D001 da applicare in fase di acquisto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.